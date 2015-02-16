焦点：欧盟将提出资本市场改革方案 寄望活络经济融资

焦点：日本央行审议委员原田泰警告不要过早撤出超常规刺激措施
路透东京5月12日 - 日本央行审议委员原田泰周五表示，在撤出超宽松货币政策方面日本央行要“格外小心”，警告不要草率地被就业市场可能是暂时性的改善迷惑。
路透伦敦2月15日 - 欧盟本周将推出股市和债市改革方案，帮助企业融得投资成长所需资金，希望能向更为活跃的美国资本市场看齐。
欧盟金融服务执委希尔将于周三公布改革措施，创建一个资本市场联盟(CMU)，消除各国规则的差异，使市场能弥补银行信贷不足之处，分担提供融资的作用。
欧盟企业成长所需资金的75%依赖于银行，只有25%来自市场融资。如此一来很容易受到银行融资供应起伏的影响，而银行资金供应的不可预期性，已在2007-09年金融危机期间信贷紧缩时有所体现。
希尔将公布一系列改革方案，鼓励更多私募融资，即企业直接向特定投资者融资；促进证券化，也就是发行以抵押贷款等贷款池为基础的债券；以及降低小型企业在股票市场上市的成本等。
他希望在2019年之前迅速通过 ，不必牵涉旷日持久的立法，因为欧盟想要显示，其正在竭尽所能为欧盟5亿民众创造更多就业并促进增长。
鉴于伦敦金融城是欧盟最重要的金融市场，这一计划对伦敦的金融业活动而言应该算是好消息，不过一些人也担心这可能是把双刃剑。
计划名称中包含了“联盟”的字眼，蕴含着加深欧盟一体化的意味，令人怀疑计划中可能涉及创建新的欧盟超级监管机构，而希尔的下属官员已经对此予以否认。其他人士担心，新计划可能会因为冒出其他监管要求而难有进展。
“令人忧心的地方在于，这个计划会变成一棵圣诞树，每个人都想把自己的装饰品挂上去，之后我们就会看不清原本是怎么打算的，”伦敦金融城政策主管包墨凯(Mark Boleat)表示。
“计划的目标必须是通过去除障碍，让资本市场能够更好更有效地运转，”他说。
**以金融城为中心**
英国财政部经济事务秘书Andrea Leadsom表示，伦敦金融城支持这项改革计划，欧盟迫切需要出台此类措施。“我认为金融城非常乐见这一计划，我们也清楚的意识到需要从欧洲的角度审视这个问题，而不仅仅是从金融城的角度出发，”Leadsom对路透表示。
改革计划的目标是希望，假以时日推动欧盟资本市场的根本改变，像美国那样由市场向企业提供大多数资金。
几乎没有什么预期欧盟将很快追赶上美国资本市场的发展，因为两者间的文化差异根深蒂固。欧盟企业通常由家族持有，而在美国，许多人习惯创建一家公司，卖给外部投资者，然后自己再创建一家新公司。
2013年欧洲股市市值总计11.5万亿(兆)欧元，而美国股市市值价值17.5万亿欧元。
欧洲高收益公司债市场规模仅有美国的一半。去年欧洲证券化市场规模1.4万亿欧元，远低于美国市场价值7.6万亿欧元的水准。
银行业游说团体--欧洲金融市场协会(AFME)表示，以五年时间提高资本市场融资规模10-35%是有可能实现的。
希尔曾表示，中期内可能解决欧盟各国之间破产和税收规定差异等阻碍。
意大利基金经理Alberto Giovannini曾在2001年发表一份影响深远的报告，列出了阻碍打造跨境资本市场的15个障碍。目前这15个障碍中还有一些尚未得到解决。
“CMU是一个伟大的概念，并不是空想，”Giovanni向路透称，“这是一个契机，看看我们在这方面能走多远。”(完)
(编译 王颖/徐文焰/许娜；审校 蔡美珍)
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