欧盟资金紧张 妨碍危机后的金融改革

路透伦敦9月14日 - 欧盟三大金融监管机构资金不足，妨碍其进行旨在避免再度爆发金融危机的改革，不仅令银行业者无所适从，同时也削弱欧元区在全球制定规则过程中的地位，主要监管者周一如是说。

由于布鲁塞尔方面紧缩开支，欧洲证券和市场管理局(ESMA)、欧洲银行业管理局(EBA)和欧洲保险与职业养老金局(EIOPA)面临窘境。

眼下正值三大机构必须制订和实施诸多新规之际，这些规定都是改革的具体措施，而改革是为了汲取2007-09年危机的教训。

“执行方面缺乏充足的资源，将削弱监管改革的重要整体目标，”欧洲证券和市场管理局主席(ESMA)麦尧尔(Steven Maijoor)对欧洲议会的经济事务委员会表示。

根据2013年达成的协议，欧盟2014-2020年的实际预算被削减，这是欧盟历史上首次出现削减预算的情况。其结果是，几大监管机构的预算实际上相当于被冻结。(完)

(编译 孙国玉；审校 张涛)

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