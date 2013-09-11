欧洲车企警告进一步关厂裁员

* 标致试图与工会协商削减更多产能

* 大众汽车称欧洲可以忍受关闭10座工厂

* 汽车制造商认为欧洲需求正触底反弹

* 复苏料极为温和，还要数年时间

路透法兰克福9月10日 - 汽车制造商高层周二在法兰克福车展上表示，欧洲汽车制造商需要关闭更多工厂并裁减更多岗位，并称由于失业率仍然高企且银行放贷疲弱，需求复苏恐将有如在一条漫漫长路上匍伏前进。

大众汽车(VOWG.DE)、标致雪铁龙(PEUP.PA)和福特(F.N)欧洲公司等制造商的高层在两年一次的车展首日表示，欧洲汽车销量在经历五年下滑趋势后似乎正在企稳。

但他们补充道，复苏不是很稳固，可能还要数年时间。该行业仍需削减产能，好让部分制造商能够控制住损失，并缓解所有业者面临的价格压力。

标致称将试图与工会协商以削减更多产能。该公司去年关闭一家主要工厂并裁减8,000份工作，因而触怒了法国政府部门官员及员工。

大众汽车执行长Martin Winterkorn表示，欧洲汽车行业可以忍受关闭约10座工厂，不过他强调由于在美国、中国和俄罗斯成长强劲，公司自身无需削减产能。

戴姆勒执行长Dieter Zetsche对路透表示，预计奔驰(Mercedes-Benz)豪华汽车业务利润率明年将进一步改善，因车款种类得到更新。

不过，宝马执行长Norbert Reithofer仍对欧洲汽车行业前景持悲观看法。

“目前问题在欧洲。今年我们还未看到曙光，”他称，并补充道可能要到2014年下半年才会看到该地区出现改善。

福特欧洲执行长Stephen Odell也警告，欧洲汽车业的复苏可能非常温和，要花费数年时间。

“我们的看法是未来五年复苏将极为温和，”他在接受Reuters Digital Video的采访时称。(完)

(编译 王翔琼；审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。