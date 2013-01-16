欧盟12月新车销量骤降16.3% 全年下滑8.2%

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透法兰克福1月16日 - 欧洲新车市场12月创2010年10月以来单月最大萎缩幅度,去年所有欧元区主要国家市场皆严重下滑.
欧洲汽车工业协会ACEA周三公布的数据显示,12月欧盟新车登记骤降16.3%至799,407辆,部分原因为12月的工作日平均少了两天.
该数据凸显出欧洲汽车厂商面临的危机.在撙节措施将失业率推升至接近12%的纪录高位的情况下,深陷债务困境的银行业不愿向现金紧绌的消费者提供贷款购买新车.
英国和瑞典等非欧元区的欧盟成员国成为例外,这些国家12月的新车需求增加.但即使是非欧盟国家例如瑞士和挪威,车市也呈现萎缩.
ACEA称,2012年欧盟汽车年销量下降8.2%至1,205万辆.根据路透测算,欧元区销量降低11.3%,至略低于900万辆.
研究公司LMC Automotive近期公布估算,2013年西欧汽车销量将降低3.1%至1,140万辆,而2011年和2010年时,销量尚分别有约1,280万辆和1,300万辆左右的水平.(完)
(编译 石冠兰; 审校 蔡美珍)
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