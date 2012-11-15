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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 15日 星期四 13:00 BJT

欧盟拟暂停徵收航空碳税

欧盟气候行动专员赫泽高(Connie Hedegaard)称，欧盟将暂停徵收航空碳税，但如果联合国下属的国际民用航空组织不能达成全球性协议，将重新徵收该税。欧盟执委会曾多次表示，徵收航空碳税的原因在於国际民用航空组织10多年来无所作为。图为欧盟旗帜。路透

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