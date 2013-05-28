欧洲汽车油耗与厂商标称差距扩大

路透布鲁塞尔5月28日 - 国际清洁运输委员会（International Council on Clean Transportation）周二公布的研究显示，汽车生产商宣称的汽车燃油效率和驾驶者实际消耗之间的差别扩大，其中德国高档车体现出来的差别最大。

研究表明，基于燃油消耗的新车碳排放比生产商宣称的水平平均高约25%，而10年前差距为10%。

该发现将加大欧盟车辆检验程序改革所面临的压力，这可能让汽车生产商更难达到新的2020年欧盟汽车二氧化碳排放目标。

研究发现，宝马汽车(BMWG.DE)公布的汽车排放数据比实际情况平均低30%。宝马未对该研究予以置评。

大众汽车(VOWG_p.DE)旗下的高端品牌奥迪差别排名第二，其公布的汽车排放数据比实际情况低约28%。戴姆勒(DAIGn.DE)旗下的梅赛德斯-奔驰差别为26%。

丰田汽车(7203.T)公布的汽车排放数据比实际情况低约15%，雷诺(RENA.PA)和标致雪铁龙(PEUP.PA)公布的汽车排放数据比实际情况低约16%。

“这意味着实际的燃料消耗量往往比生产商宣称的高25%。”国际清洁运输委员会欧洲分会执行董事Peter Mock表示。

报告称，燃料消耗量的差别导致消费者平均每年多支出300欧元（390美元）。该报告基于欧洲近50万辆私家车和商务车的数据。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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