欧盟新任执委会出炉 主席容克誓言把握“欧洲最后机会”

路透法国斯特拉斯堡10月22日 - 欧洲议会周三表决通过由容克所领导的新任欧盟执委会，此一新执委会将于下月上任。

新任执委会以423票对209票获得通过，容克在欧洲议会投票前发表演说表示，选民对欧盟的官僚文化，以及未能创造繁荣，已逐渐失去耐性。容克承诺在11月1日就任后两个月内，提出重大的新投资计划。

“民众逐渐失去信心，”他对与会人士表示，其中许多是今年5月获选、对欧洲一体化持怀疑论调的新议员，“极左与极右派人士正在扯我们的后腿。”

“我们是面临最后机会的欧洲。让我们把握这个机会。”

执委会由每个会员国提名一位委员，部分委员人选在欧洲议会听证会上遭到质疑后，容克仅对原本的阵容做了一个更动，鉴于有其所属的中右派党团以及主要中左党派支持，对投票并无顾虑。

这个“大联盟”还受到中间派议员的支持，但遭到其它一些政党和欧元质疑者的反对，包括绿党、法国民族阵线领导人勒庞(Marie Le Pen)和英国独立党领袖法拉奇(Nigel Farage)。勒庞和法拉奇均在辩论中强烈批评容克。

现年59岁的容克向议会表示，将在今年底提出此前承诺的3,000亿欧元(3,800亿美元)投资计划的细节。该计划旨在促进增长和就业。但为了答谢保守派盟友德国总理默克尔，他也强调各国政府必须遏制赤字。

容克从法语改用德语称，投资对恢复增长和创造就业至关重要。陷入赤字困境的法国和意大利要求德国增加支出以刺激欧元区经济增长，但德国表示反对。

但容克强调，正如默克尔所言，这3,000亿欧元应该大多来自于民间投资者，同时不能削弱欧盟限制政府赤字和公共债务的预算规定。

“规定不容改变，”容克称，“但在实施过程中可以有一定的灵活性。”

他还表示，投资只是三项支柱策略中的一项，此外还包括各国经济政策的结构性改革，以及恢复政府的财政信誉。(完)

(编译 陈宗琦/许娜；审校 张荻/张涛)

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