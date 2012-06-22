独家：欧洲央行拟取消主权债券评级规定--消息

* ECB将制定计划,以摆脱评级机构对主权债券的影响

* 规则调整将有助於西班牙银行业

* 各主要央行可在主权债券评级上开展协调行动

路透法兰克福6月21日电---多位央行消息人士透露,欧洲央行(ECB)正在讨论一项中期计划,取消对欧元区主权债券在放贷操作中作为担保品时的评级规定,改为通过内部评估确定其价值.

由於欧洲央行尚未准备好承担起给主权债评级这一兼具专业性和高度政治性的责任,因此决策者在周四的会议上也同意采取更多直接手段来帮助西班牙及其银行业.

一位要求匿名的消息人士表示,欧洲央行将进一步放松对债券和抵押贷款支持证券(MBS)的规定,并称周五将公布更完整的细节.西班牙银行业常提交债券和MBS作为借款抵押品.

央行讨论之际,正值一家小型评级机构DBRS考虑调降西班牙评级,若欧洲央行不调整规定,则西班牙公债在作为担保获取欧洲央行超低息贷款时,需要额外支付5%的罚金.

欧洲央行委员对评级机构在欧元区危机期间所作所为严加斥责,并誓言要降低对评级机构评估的依赖性.

建立央行内部评级系统,可以摆脱标准普尔及其同业的影响,但对欧洲央行来讲可能是个政治雷区.

"如果欧洲央行管委会做此决定,标普、穆迪和惠誉饱受抨击的影响力就会被削弱,"欧元区一位要求匿名的央行消息人士说.

"另一方面,这还能扩充受困国家银行业可用的担保品池,目前这个池子在不断缩小."

欧洲央行拒绝作评.

进行更直接的调整,以帮助西班牙银行业融资的决定,来得正当其时.这些调整包括,扩充债券支持证券和政府支持银行债券的范围.

接受1,000亿欧元援助的西班牙,计划对银行业进行资本重整.而另一方面,欧洲央行虽然希望确保银行业不会受到资金匮乏的压制,但也不愿意现在就过多地减轻西班牙政府承受的压力.

西班牙银行业目前是欧洲央行资金的最大用户之一.独立审计机构周四称,西班牙银行业或需要最多620亿欧元的额外资本金.

银行需要向欧洲央行提交债券或其他类型的证券作为抵押品以获得流动资金.在整场危机当中,这些抵押品的标准被一再调低,为的是保证受困银行留有在央行进行再融资的能力.

但对此的反对意见也一直强烈,特别是德国央行.该央行此前警告道,大幅放宽抵押品规定增大了欧洲央行和区内成员国央行向银行业放贷的风险.

**评级改革**

现在尚不清楚欧洲央行在主权债领域若摒弃了对评级机构的使用,将来会采取什麽标准.

一名央行消息人士表示,对不同国家的公债将继续采用按比例减值的办法.

"有一点很清楚,即欧洲央行接收贷款抵押品时,将继续根据这些债券发行国的信誉状况进行减值,"这位内部人士称.

这将是欧洲央行的一个大胆举措.央行需要聘请自己的专家并设计稳妥的方法来评估一国的信誉度,与此同时还必须小心谨慎,以免进一步陷入对自身政治独立性的质疑当中.

另一名央行官员称,计划明年或开始实施,此举也是与美国联邦储备理事会(美联储,FED)和英国央行等全球主要央行联手降低评级机构影响力的一部分.

"我们还没到操作的层面,但(主要央行之间联合行动)很可能会成为中期解决方案,"他说.(完)

--编译 肖群英/艾茂林/梁睿雪;审校 吴云凌

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