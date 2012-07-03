欧洲央行不太可能监管欧元区所有银行--官员

路透维也纳7月2日电---欧洲央行管理委员会成员诺沃特尼周一称,当欧洲央行在更加一体化的欧元区银行体系中的角色确定後,不太可能成为所有欧元区银行的监管机构.

欧元区首脑承诺围绕欧洲央行创建单一的欧元区银行业监管机构,但细节仍不明确,诸如欧洲央行拥有多大权力、是否有权决定关闭问题银行这样的关键内容,都有待阐明.

诺沃特尼在新闻发布会上称:"我认为将欧洲央行打造成欧洲成千上万家银行的单一监管者并不现实...但我们将找到合理的分工方案."

"无论如何,地方监管机构将做出一国范围内的决定,但国际质量控制的任务可能会落到欧洲央行肩上."他并称.

欧洲央行执委阿斯穆森5月曾提出一个选择,即由欧洲央行监管欧元区25家左右最大、系统性意义最高的银行,小银行仍将由各国自行监督.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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