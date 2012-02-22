焦点：欧洲央行准备关闭流动性闸门

路透法兰克福/布鲁塞尔2月21日电---欧洲央行(ECB)希望其下周第二次提供低成本超长期资金之举将是最後一次,并把确保欧元区长期前景的任务交还给区内各国政府.

ECB管委会重要成员私下希望,2月29日贷款操作的需求能远低於部分人士预期的1万亿(兆)欧元,从而支持其有关这应是最後一次此类操作的观点.

央行消息人士称,央行担心银行变得过於依赖ECB资金,并丧失重启银行间借贷的动力.

去年12月,ECB首次向银行业提供三年期低成本资金,以防止银行间借贷冻结,击退可能令欧债危机明显恶化的威胁.

银行业积极利用这些资金来填补资金缺口,ECB总裁德拉吉表示,已避免出现"严重的信贷紧缩".

一些欧洲官员希望,ECB继续通过一系列的低成本资金标售,即所谓的长期再融资操作(LTRO)来持续支持经济.

不过,ECB希望继续施压各成员国政府,敦促其采取更好的经济政策及支持欧洲稳定机制(ESM),以改善欧元区防御能力.ESM将於年中实施.

使银行业能够轻易获得数千亿欧元的三年期资金,还带来了刺激信贷狂热的风险,而部分央行人士担心信贷狂热可能推升通胀.

ECB通过12月21日的首次操作向银行业提供了近5,000亿欧元的现金.根据路透调查,逾60名分析师的预期中值显示,该央行将於下周再次提供4,920亿欧元资金,部分分析师甚至预计提供的资金至多达1万亿欧元.

**流动性过於慷慨**

第一次较长期再融资操作(LTRO)已经缓解了市场压力.

去年危机的主角意大利和西班牙的借款利率已经下降,部分银行间拆借市场重开,股市大涨.

接受路透访问的63位分析师中,只有15位认为银行是因为需要加强资产负债表才会在第二次资金操作中申请贷款.但由於贷款利率只有1%,所以银行将会申请.

欧洲央行官员认可需要帮助银行业的事实,但他们同时也希望传递出讯息,让外界知道史无前例的流动性操作将画上句号.

德国央行总裁魏德曼曾警告说,"过分慷慨的"流动性供应将激发银行的冒险意愿,进而加剧未来的通胀风险.

芬兰央行总裁利卡宁也担心充裕流动性恐导致未来出现问题,并表示欧洲央行必须思考今後如何退出这些特别措施.其它资深官员对此亦深表担忧.

**"萨科齐交易"**

如果说银行将首批LTRO资金用於填补融资需求和避免信贷紧缩,那麽欧洲央行官员希望银行会更积极地使用第二批资金,用来购买高收益公债,特别是意大利公债.

一些基於传闻的证据表明,西班牙的银行从首次LTRO获取资金後,大多投入了所谓的"萨科齐交易"--这一术语源自法国总统萨科齐,是指希望银行从欧洲央行融到资金後去购买政府债券.

意大利未来数月将迎来大规模发债的艰难时期,而第二次LTRO可望提振对该国公债的需求.相比2月190亿欧元的发债量,意大利需要在3月和4月各售出约450亿欧元公债.

爱尔兰智库经济社会总合研究所(ESRI)的John Fitzgerald称,2月份以後欧洲央行或无需提供更多长期融资.

亦兼任爱尔兰央行董事会成员的Fitzgerald称,"一旦他们完成了满足西班牙与意大利的再融资需求,这种再融资操作大部分将在3月前完成,到时较长期再融资操作将很可能变得不再必要."

"欧洲央行将能够松一口气.这种机制似乎足以扭转市场情况,而且如今系统崩塌的风险已经减小."

虽然欧洲央行官员预计第二轮LTRO将刺激放贷和购债,但他们同时也担心银行业将变得依赖欧洲央行,并因此作出一些不负责任的决定.

欧洲央行的一些官员认为,银行业目前应该加倍努力的筹集新资金,如意大利裕信银行(CRDI.MI)最近通过供股筹资那样.他们同时担心,欧洲央行伸出的援手将导致产生依赖央行资助的僵尸银行.

欧洲央行也担心,银行间市场并未完全发挥作用.银行业者自身也意识到这个问题.

一大型全球性银行的高管表示,"如果通过再融资操作向市场注入大量低价资金,那麽达到一定程度之後,市场将无法运转,因为若人们能从欧洲央行以Y%的利率借钱,就不会去向其他银行以X%的利率借."

欧洲央行寄望,各国政府能对那些处境太弱、靠额外流动性仍无法解救的银行承担起责任,并认为若三年融资期满之後银行业无法偿还借款,各国政府应该介入.

虽然各国政府在应对财政预算、经济增长和经济监管上已经有所进展,欧洲央行仍希望他们能强化由欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)救助基金所提供的防火墙,并寻求在3月1-2日首脑会议上取得进展.

一旦欧洲央行完成第二轮三年期贷款操作,就等於应对债务危机的责任直接落到了各国政府身上,特别是德国政府那里.

这对一些银行和官员而言或许是种打击.一位欧盟高官表示,他曾预计欧洲央行将向银行业提供第三轮长期融资.

"我们原预计会有第三次,"他表示,"欧洲央行一直表示,会关注市场发展情况.我猜测他们是在两头下注."(完)

--编译 许娜/艾茂林/王翔琼;审校 隋芬/侯向明

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