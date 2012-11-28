欧元区各国央行可能会将持有的希腊债务转仓展期--文件

路透布鲁塞尔11月28日电---根据路透取得的一份文件,欧元区各国央行可能会决定对持有的希腊债务展期,使各国政府2016年之前需要提供给希腊的贷款减少56亿欧元.

本周欧元区财政部长会议的文件指出,此举将会使得贷款金额从76亿欧元降至20亿欧元.

欧元区国家、欧洲央行及国际货币组织等国际金主周二稍早达成缩减希腊债务计划协议,希腊债务相当於国内生产比重料将在2022年降至110%.

这将远低於明年料达到的近190%.

但文件中也提出一个构想,若欧元区17国央行当前持有的希腊债券到期时,央行决定以持有新债券取代,则2012-2014年希腊所需赎回的债券将减少37亿欧元,2015-2016年则减少19亿欧元.

文件以括号列出各央行投资部位的展期金额,意味着尚未达成共识,也未正式敲定.

此外,文件指出,所提到的金额只是暂定,需要经过各国央行批准.

目前欧元区各国央行持有的希腊公债数额并没有公开的数据.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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