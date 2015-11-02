焦点：欧洲央行必要时将采取行动 以免偏离通胀目标--德拉吉

路透米达10月31日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在周六刊出的报纸专访中表示，欧洲央行必要时准备采取行动，以免偏离中期通胀目标。

欧盟统计局周五公布，欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期持平，预估亦为持平。这与欧洲央行略低于2%的目标差距甚远，促使外界呼吁欧洲央行扩大或延长其每月600亿欧元资产买进计划。

“如果我们认为中期通胀目标有风险，那么我们将会采取必要的行动，”德拉吉对意大利报纸Il Sole 24 Ore表示。

“我们将会评估是否有必要进一步扩大刺激举措。这是一个开放性问题，”他表示。德拉吉并称，物价重回稳定所需的时间要比3月时预测的来得久。

德拉吉称，至少在明年初之前，欧元区的通胀如果不是负值的话，料仍为接近于零。

“从2016年中期到2017年底，亦将因汇率贬值的延迟效应，使得通胀料将逐步增长，”他表示。

在被问到欧洲央行可能动用其他什么样的货币工具时，德拉吉表示，该行手边已有一套广泛的货币政策工具。

“但无论如何，要说‘这就是选项’及‘没有可加上的选项’，仍言之过早，”他说。

在被询及会否在调整量化宽松政策时调降存款利率，德拉吉表示，现在作出判断仍太早。

“存款利率可能是我们再度动用的工具之一，”他称。

欧洲央行今年3月推出购买公债计划，以为欧元区经济提供大量资金，并加速物价成长。欧元区经济疲弱及能源价格极低都抑制了区内物价增长。

德拉吉本月稍早曾指出，欧洲央行正在研究新的刺激措施，最快可能在12月推出，同时准备在必要时进一步下调已处于负值的存款利率，以对抗物价下滑。

**经济放缓**

德拉吉称，鉴于新兴经济体疲软以及美国经济可能放缓，通胀和增长风险都偏下行。

“全球增长预测已被下调。这种放缓可能不是暂时的，”他称。

不过德拉吉对于欧元区未来以及是否会走向分裂的看法乐观。“分裂和重定货币的风险就算没有消失，也大幅减少，”他称。

被问及希腊债务问题时，德拉吉称如果希腊履行约定的义务，那么债务就是可持续的。他并表示要让债务可持续，也是需要一定程度的减免。(完)