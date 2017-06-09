焦点：欧洲央行关上降息大门 但警告未来通胀形势将继续疲弱

路透塔林6月8日 - 欧洲央行周四关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要大量发钞。

欧元区经济正处于全球金融危机爆发近10年以来的最好状态，在欧洲央行开始实施刺激举措后，已有数以百万计的新增就业岗位出现。不过通胀基本未上升，而经济增长可能也进入平台期，这令欧洲央行面临难题。

该央行在认可前景改善的同时，放弃在必要时降息的承诺，同时删除了长期以来提及的经济面临的风险，转而宣称风险展望“平衡”。

然而，利率政策制定者甚至都没有讨论逐步结束欧洲央行2.3万亿(兆)欧元(2.6万亿美元)的资产购买计划，维持负利率不变，并承诺实施非常宽松的政策。

即便预计经济增长形势好转，欧洲央行还调低大多数通胀预估，这说明央行此前过高估计了就业岗位迅速增加对薪资乃至最终物价的提振作用。

“我们认为增长前景面临的风险目前大致平衡，”欧洲央行总裁德拉吉在记者会上表示。

他指出，该央行删除了有关可能降息的措辞，是因为出现超低通胀率风险已经消退。

“(但)如果这些风险再度出现，我们肯定会准备好降息，”他说。

周四政策决定出炉之后，欧洲央行重要政策工具--存款工具利率为负0.4%。其月度资产购买规模仍将为600亿欧元，并将至少持续到12月。

德拉吉发表讲话时，欧元兑美元触及一周低点1.11995美元，日内下跌约0.4%。

**9月？**

德拉吉对新的指引和调降预测的意义轻描淡写，他表示，通胀的大方向并没有改变，而降息是不可能的。这使他的讯息偏向鸽派。

“通胀没有太大的变化，除了油价和食品价格...基础通胀年复一年都一样，”他指出。

下一个重要的考验将落在9月，届时央行很可能会决定是要将购债计划持续到今年以后，还是开始缩减购债。

“一个愈发有可能出现情况是，比起市场目前的预期，缩减购债的脚步更慢，所花的时间也更长，”Pioneer Investments债市主管Cosimo Marasciulo表示。

欧洲央行表示，现在预期今年通胀率只有1.5%，低于此前预测的1.7%，且仍低于其接近2%的目标。

通胀率在2019年将勉强升至1.6%，低于先前预估的1.7%，也更加远离央行设定的2%或接近2%的官方目标。

今年经济料将增长1.9%，之前的预估则为增长1.8%。

根据欧盟统计局此前发布的数据，欧元区第一季区内生产总值(GDP)修正值为较前季成长0.6%，较上年同期成长1.9%。

欧洲央行的立场出现细微差别的原因还包括政府和企业债务庞大，意大利、葡萄牙等国家的银行受成堆的未偿贷款困扰，以及德国和意大利选举前的政治不确定性。

在秋季前料将不会宣布任何关于量化宽松计划的事项，决策官员希望届时经济形势能变得更加清楚。

德国政客对提早结束量化宽松方面的呼声尤高，称该计划正在侵蚀储户的资产，阻挠其他欧元区国家推进提高经济效率的改革。不过，德拉吉表示，管委会会议上没有出现明显的分歧。

“至于该提议...我没有听到任何的反对声音，”他说。(完)