欧洲央行巨额注资後内部现分歧

记者 Eva Kuehnen; 编译 艾茂林/肖群英/王翔琼

路透法兰克福3月1日电---欧洲央行(ECB)部分官员警惕,向金融系统注入1万亿(兆)欧元导致信贷政策严重放松,恐将加剧欧元区内部失衡并带来通胀压力.

德国央行总裁魏德曼牵头的数位官员,正在敦促欧洲央行考虑退出措施.此前欧洲央行在周三的第二轮低息超长期融资操作中向银行提供了5,300亿欧元资金.

欧洲央行内部显露分歧迹象,印证了消息人士此前对路透说过的话,即该央行不打算提供更多的三年期低息资金.利率跌破纪录低点1%的可能性也似乎正在缩减.

银行从周三的长期再融资操作(LTRO)取得巨额资金,在两个月的时间里,欧洲央行已经向金融体系挹注了超过1万亿(兆)欧元.

虽然这两次操作击退了信贷紧缩威胁,但欧洲央行鹰派官员担心,该措施可能会使银行永远依赖外部支持,加剧欧元区内强势与弱势成员国间的失衡,并为今後埋下通胀的定时炸弹.

一位央行消息人士透露,魏德曼上月致函欧洲央行(ECB)总裁德拉吉,对ECB去年12月决定放松其融资操作中的担保品规定表示担忧,认为此举可能带来诸多风险.

"这表明,欧洲央行管理委员会内部存在意见分歧,在相关国家拿出一些重大措施前,这些分歧都难以消除,而出台重大举措的可能性很小,"花旗集团分析师Juergen Michels称.

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**德国人焦虑**

德拉吉无法忽视ECB鹰派的担忧.

去年欧洲央行管理委员会两位德国重量级人物辞职,抗议ECB饱受争议的购买公债计划,他们觉得此举非常接近于向成员国政府提供融资.魏德曼也反对这种举措.

若德拉吉对内部鹰派的试探过度,恐将导致欧洲央行管委会严重分裂,从而削弱欧洲央行.德拉吉的欧洲央行总裁任期长达八年,他刚刚上任几个月.

但情况可能是,在政策方面采取这种重大举措之後,他目前可能也乐于退到後面.当然,他在公开场合一直表示,欧元区政府有责任来发挥主导作用.

魏德曼认为,德国央行的信誉取决於德国民众的信任,他觉得这方面有责任加以维护.

德国法兰克福汇报称,魏德曼在写给德拉吉的信函中,呼吁恢复危机之前所实施的担保规则.

魏德曼担心,"过於慷慨的"提供流动性,或将刺激银行业冒险,反过来可能会积聚未来的通胀风险.

欧洲央行23人管委会的委员诺沃特尼周二谈得更为深入,他表示,央行在大规模注资後应该考虑一项退出策略.

央行消息人士对路透表示,欧洲央行希望周三实施的第二轮LTRO是最後一次,意味着确保欧元区长期前景的任务将交还给各国政府.

如果卢森堡央行总裁莫尔许从6月1日起接替冈萨雷斯-帕拉莫,出任欧洲央行执委会成员,那麽央行鹰派讨价还价的地位可能进一步提升.

莫尔许是这个职位的热门人选,该职位负责管理欧洲央行的日常事务.他是欧洲央行决策者中抗通胀立场最强硬的人物之一.(完)

--审校 王丽鑫/张涛/隋芬

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