欧洲央行巨额注资後内部现分歧

焦点：美联储理事鲍威尔表示将逐步升息 但未明示下月是否行动
路透纽约2月22日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔周三表示，只要美国经济继续沿着当前的路径发展，联储将会逐步加息，而且尚无迹象显示联储在通胀走高之际反应过慢。
记者 Eva Kuehnen; 编译 艾茂林/肖群英/王翔琼
路透法兰克福3月1日电---欧洲央行(ECB)部分官员警惕,向金融系统注入1万亿(兆)欧元导致信贷政策严重放松,恐将加剧欧元区内部失衡并带来通胀压力.
德国央行总裁魏德曼牵头的数位官员,正在敦促欧洲央行考虑退出措施.此前欧洲央行在周三的第二轮低息超长期融资操作中向银行提供了5,300亿欧元资金.
欧洲央行内部显露分歧迹象,印证了消息人士此前对路透说过的话,即该央行不打算提供更多的三年期低息资金.利率跌破纪录低点1%的可能性也似乎正在缩减.
银行从周三的长期再融资操作(LTRO)取得巨额资金,在两个月的时间里,欧洲央行已经向金融体系挹注了超过1万亿(兆)欧元.
虽然这两次操作击退了信贷紧缩威胁,但欧洲央行鹰派官员担心,该措施可能会使银行永远依赖外部支持,加剧欧元区内强势与弱势成员国间的失衡,并为今後埋下通胀的定时炸弹.
一位央行消息人士透露,魏德曼上月致函欧洲央行(ECB)总裁德拉吉,对ECB去年12月决定放松其融资操作中的担保品规定表示担忧,认为此举可能带来诸多风险.
"这表明,欧洲央行管理委员会内部存在意见分歧,在相关国家拿出一些重大措施前,这些分歧都难以消除,而出台重大举措的可能性很小,"花旗集团分析师Juergen Michels称.
浏览欧洲央行图表,请点击:(here)
**德国人焦虑**
德拉吉无法忽视ECB鹰派的担忧.
去年欧洲央行管理委员会两位德国重量级人物辞职,抗议ECB饱受争议的购买公债计划,他们觉得此举非常接近于向成员国政府提供融资.魏德曼也反对这种举措.
若德拉吉对内部鹰派的试探过度,恐将导致欧洲央行管委会严重分裂,从而削弱欧洲央行.德拉吉的欧洲央行总裁任期长达八年,他刚刚上任几个月.
但情况可能是,在政策方面采取这种重大举措之後,他目前可能也乐于退到後面.当然,他在公开场合一直表示,欧元区政府有责任来发挥主导作用.
魏德曼认为,德国央行的信誉取决於德国民众的信任,他觉得这方面有责任加以维护.
德国法兰克福汇报称,魏德曼在写给德拉吉的信函中,呼吁恢复危机之前所实施的担保规则.
魏德曼担心,"过於慷慨的"提供流动性,或将刺激银行业冒险,反过来可能会积聚未来的通胀风险.
欧洲央行23人管委会的委员诺沃特尼周二谈得更为深入,他表示,央行在大规模注资後应该考虑一项退出策略.
央行消息人士对路透表示,欧洲央行希望周三实施的第二轮LTRO是最後一次,意味着确保欧元区长期前景的任务将交还给各国政府.
如果卢森堡央行总裁莫尔许从6月1日起接替冈萨雷斯-帕拉莫,出任欧洲央行执委会成员,那麽央行鹰派讨价还价的地位可能进一步提升.
莫尔许是这个职位的热门人选,该职位负责管理欧洲央行的日常事务.他是欧洲央行决策者中抗通胀立场最强硬的人物之一.(完)
--审校 王丽鑫/张涛/隋芬
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约2月22日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔周三表示，只要美国经济继续沿着当前的路径发展，联储将会逐步加息，而且尚无迹象显示联储在通胀走高之际反应过慢。
莱斯银行集团公布录得10年来最高的全年获利，莱斯银行在金融危机期间曾告急接受公共资金救助，如今已接近完全复原。莱斯银行为英国最大抵押贷款银行，该行公布2016年税前获利为42亿英镑(52.5亿美元)，大约为上一年度16.4亿英镑的三倍。根据汤森路透数据，分析师原平均预估获利47.6亿英镑。
路透北京2月22日 - 去年四季度以来密集出台的楼市调控有效抑制了中国房价涨势，统计局最新房价指数见顶趋势明显。新年伊始，包括针对房地产相关信贷和其它融资方式的金融去杠杆措施层出不穷，房地产资金环境持续收紧，这是否会引发楼市剧烈向下调整？