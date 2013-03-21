欧央行官员称扩大举债无法解决债务危机

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透法兰克福3月20日 - 欧洲央行执委亚斯穆森周三表示，离开严格的改革之路，转而扩大支出，将无法解决债务危机，且只会把问题留到未来。
对于各国政府减支、改革劳动市场及提高赋税，以让国家预算受控的作法，民众益发感到受挫，塞浦路斯议会周二投票否决了欧元区的纾困计划。
但亚斯穆森表示，除了现在控制支出，没有更好脱离债务危机的办法了，因为今日提高举债，意味着明日要支付更高的利息，而这要由后代子孙来偿还。
”让我明白地说，我也很担心高失业率问题。我也希望见到经济更强劲。但在计划改弦易辙前，我们需要想清楚后果，”亚斯穆森在一场名为“欧洲企业女性”的会议中对听众表示。
”若以为扩大举债就能解决这次的债务危机，这是错误的观念。近期的研究已显示，欧元区过高的公共债务已损及经济成长，且当债务与国内生产总值(GDP)之比超过90%时，就会开始产生严重的负面作用。”(完)
(编译 戴素萍 审校 艾茂林)
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路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。