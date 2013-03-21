欧央行官员称扩大举债无法解决债务危机

路透法兰克福3月20日 - 欧洲央行执委亚斯穆森周三表示，离开严格的改革之路，转而扩大支出，将无法解决债务危机，且只会把问题留到未来。

对于各国政府减支、改革劳动市场及提高赋税，以让国家预算受控的作法，民众益发感到受挫，塞浦路斯议会周二投票否决了欧元区的纾困计划。

但亚斯穆森表示，除了现在控制支出，没有更好脱离债务危机的办法了，因为今日提高举债，意味着明日要支付更高的利息，而这要由后代子孙来偿还。

”让我明白地说，我也很担心高失业率问题。我也希望见到经济更强劲。但在计划改弦易辙前，我们需要想清楚后果，”亚斯穆森在一场名为“欧洲企业女性”的会议中对听众表示。

”若以为扩大举债就能解决这次的债务危机，这是错误的观念。近期的研究已显示，欧元区过高的公共债务已损及经济成长，且当债务与国内生产总值(GDP)之比超过90%时，就会开始产生严重的负面作用。”(完)

(编译 戴素萍 审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。