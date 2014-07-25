欧洲央行官网被黑客入侵 市场敏感资料未受影响

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透法兰克福7月24日 - 欧洲央行周四表示，该行网站被黑客(骇客)入侵，部份电子邮件地址及其他联络资讯被窃；但该行坚称，市场敏感的数据并未受到影响。
欧洲央行周一晚间接获匿名电邮要求赎金换取被盗电邮地址后，整起事件才浮上台面。
该行指出，黑客侵入一个资料库，其中存放登记参加欧洲央行会议，访问及其他活动民众的详细资料。
央行发布声明表示，“内部系统或市场敏感的数据并未受到影响。”
欧洲央行目前正针对欧洲主要银行进行相当敏感的审查工作，收集相关数据以评估银行业者是否给予贷款及其他资产适当估值，而后再对其进行监督管理。
央行表示，德国警方正对此进行调查，并已联络所有资料可能被窃的民众。(完)
(编译 龚芳; 审校 张明钧)
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