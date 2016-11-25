下任欧盟轮值主席国马耳他暗示将在英退欧谈判中持强硬立场

路透伦敦11月25日 - 即将出任欧盟轮值主席国的马耳他周五称，一旦退欧，英国与欧盟的关系就不可能比现在好。这预示着欧盟将在英国退欧谈判中持强硬立场。

英国首相特雷莎·梅已表示，将在明年3月底以前启动第50条款，展开为期两年的退欧谈判。

曾身为英国殖民地的地中海小岛国马耳他，将从1月起开始担任欧盟轮值主席国，为期六个月。

“英国达成的协议无论如何都不可能比现在好。就是不可能，”马耳他总理Joseph Muscat对英国广播公司(BBC)说。

当被问及英国外交大臣约翰逊的提议，即英国退欧后将能在享有欧盟单一市场准入权的同时，限制欧盟公民自由流动，Muscat说，“欧盟方面绝不会虚张声势...”

“不能，这是我们真实的立场，我认为不会改变，”他说道，排除欧盟软化退欧谈判立场的可能。

BBC还援引Muscat的话称，有关英国与欧盟新型关系的详细谈判可能推迟，但未作详述。(完)