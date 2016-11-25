下任欧盟轮值主席国马耳他暗示将在英退欧谈判中持强硬立场

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透伦敦11月25日 - 即将出任欧盟轮值主席国的马耳他周五称，一旦退欧，英国与欧盟的关系就不可能比现在好。这预示着欧盟将在英国退欧谈判中持强硬立场。
英国首相特雷莎·梅已表示，将在明年3月底以前启动第50条款，展开为期两年的退欧谈判。
曾身为英国殖民地的地中海小岛国马耳他，将从1月起开始担任欧盟轮值主席国，为期六个月。
“英国达成的协议无论如何都不可能比现在好。就是不可能，”马耳他总理Joseph Muscat对英国广播公司(BBC)说。
当被问及英国外交大臣约翰逊的提议，即英国退欧后将能在享有欧盟单一市场准入权的同时，限制欧盟公民自由流动，Muscat说，“欧盟方面绝不会虚张声势...”
“不能，这是我们真实的立场，我认为不会改变，”他说道，排除欧盟软化退欧谈判立场的可能。
BBC还援引Muscat的话称，有关英国与欧盟新型关系的详细谈判可能推迟，但未作详述。(完)
(编译 艾茂林; 审校 白云)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)