焦点：容克公布欧盟新执委团队 法国及英国获得经济要职

2014年9月10日，即将出任欧盟执委会主席的容克在欧盟总部召开的记者会上公布新的欧盟执委团队。 REUTERS/Yves Herman

路透布鲁塞尔9月10日 - 即将出任欧盟执委会主席的容克周三公布了新的欧盟执委团队，英国及法国取得了经济事务要职，但在新组织架构中他们均需接受其他人监督。

容克任命英国的希尔(Jonathan Hill)主管银行业及整合欧盟资本市场，被外界普遍视为对英国首相卡梅伦示好。卡梅伦批评容克及其支持让欧盟更加强势，这可能导致英国人投票决定退出欧盟。

由法国总统奥朗德提名的法国前财长莫斯可维西，将担任欧盟的经济及货币事务执委。

不过，由于欧盟成员国之间利益竞争激烈，为了展现权力平衡，这两个执委都必须接受两位副主席的监督，这两位副主席分别是芬兰前总理卡泰宁、拉脱维亚前总理东布洛夫斯基(Valdis Dombrovskis)，他们均是德国在欧元区的盟友，也是节支政策的强力拥护者。

莫斯可维西说，如果法国无法达到欧盟要求的减赤目标，法国“不可能”从执委会获得特殊待遇或免于惩罚。但他也说，要求法国实现做不到的事，不符合其他国家的利益。法国已经承认无法实现减赤目标。

42岁的卡泰宁将负责确保几名执委履行措施，实现容克在促进就业、增长、投资和竞争力的承诺。

东布洛夫斯基在拉脱维亚实施削减预算以使该国达成加入欧元区的资格。他现将协调会影响欧元的所有政策。

德国做为欧盟的经济大国，在欧盟的事务上当然也具重要影响力。该国代表--即将卸任的欧盟能源执委厄廷格将负责“数码经济”，特别是电信行业。

高阶层七名副主席并未直接掌管某个明确政策领域，而是成为其他执委提出行动议程的把关者。容克表示，这样的安排，以及任命荷兰外长蒂默曼斯出任位高权重的第一副主席，旨在理顺执委会的工作。

每个成员国在执委会都有一个席位，使得欧盟大幅扩张之际益发地挥 洒不开。

欧盟官员驳斥外界对两阶层架构破坏执委平等规定的疑虑。每位在执委会仍保有一票表决权--不过多数决定都采取共识决。而政策表决最后都将由容克来确定。

他们并淡化了任务重叠可能产生混淆并激发对立的顾虑。容克表示，重要的是执委会是团队运作。执委将制定政策，副主席则扮演协调角色，但无权直接掌控执行部门。

此次执委会阵容，曾任职政坛高层的比重比以往各届执委会都高。这些任命需获得欧洲议会批准，原则上11月1日起展开五年任期。

官员表示，他们周四在“布鲁塞尔附近”某个秘密地点将有首次团队会面的机会。

**就业与增长**

6月欧盟领导人提名前卢森堡总理容克担任欧盟执委会新任主席时，曾遭到卡梅伦的激烈反对。容克表示，他的目标是要让欧盟5亿人民在困难时期后有更好的前途。前几年失业和经济迟滞让反欧盟的政党在5月欧洲议会选举中支持率大增。

“在这种前所未遇的时期，欧洲的人民希望我们拿出办法，”容克在记者会上说。“过去几年经济困难，改革也常常伴随着痛楚，欧洲人盼望能有良好的经济、稳定的工作、更多社会保障、更加安全的国界、能源安全以及数字时代的机遇。”

“今天，我公布的团队将带领欧洲回到就业和增长的正轨上。”

出人意料的是，卡梅伦的保守党战友希尔被赋予管理金融稳定，金融服务及资本市场联盟事务的职责。希尔曾是一名公共关系顾问暨上议院领袖，甚至在伦敦知道他的人也不多。

一位分析师把希尔的工作形容为容克送给卡梅伦的“一份和平大礼”，后者对这项任命表示欢迎，认为这表明建立银行业联盟之举并非只是欧元区国家的事务。英国曾担心欧元区监督金融市场以防范新危机的努力，可能损害到伦敦作为一个金融中心的主导地位。

卡梅伦要求欧盟放权，并计划2017年举行全民公投以决定英国是否继续留在欧盟。面对这样的局面，留住英国已成为欧盟领导人的主要目标。

英国推崇自由贸易，任命英国的北欧盟友执掌有关全球贸易谈判和反垄断政策这些关键职位，可能也是为了取悦伦敦方面。

丹麦社会自由党领导人维斯塔格(Margrethe Vestager)将负责竞争事务，这使她在全球性大企业的扩张与并购问题上有更大的话语权。来自瑞典的玛姆斯托姆(Cecilia Malmstrom)将负责全球最大的贸易协议--欧美贸易协议的磋商。

**“右臂”**

西班牙籍卡内特(Miguel Arias Caneta)将任能源和气候变化执委。斯洛文尼亚前首相布拉图斯克(Alenka Bratusek)任副主席，主管一能源联盟的进展。

气候变化和能源行业监管合并，一度引起环境活动人士的担心。

容克提到，本届执委会有九名女性成员，与即将卸任、巴罗索领导的执委会相同，欧洲议会成员曾表示，他们确认执委会成员时会重视这一点。

七名副主席中有三名为女性，包括意大利籍、现年41岁的莫盖里尼(Federica Mogherini)，她被欧盟领导人直接选定为对外关系事务主管。

她将面对的主要问题包括俄乌冲突。卡内特和哈恩(Johannes Hahn)的工作也可能涉及这个问题。哈恩将任欧盟睦邻和扩大协商执委(commissioner of European Neighbourhood and Enlargement Negotiations)。

在欧盟迅速扩张后，容克的五年任期内，扩大欧盟版图可能不会是要务。

希腊籍阿兰姆普洛斯(Dimitris Avramopoulos)将负责另一重要领域--移民，包括控制通过地中海入境的贫困非法移民。

用容克的话说，荷兰籍蒂默曼斯将成为他的“右臂”。批评人士曾质疑他是否重视卡梅伦等对欧盟权利扩张的抵制，以及他能否承担这么重的管理工作。

伦敦经济学院的欧盟事务专家Hugo Brady称，任命蒂默曼斯为副主席“非常明智”，他来自常质疑欧盟的集权的国家，有丰富的欧洲外交经验。

“容克的班底实力强大，做得非常好，”他称。“希尔负责金融事务，向卡梅伦释出重大的友好讯息。这很聪明，照顾政治因素，也很大度。执委会中有大量财政强硬派，对德国也有交代。”(完)

(编译 李婷仪/张若琪/郑茵/王丽鑫； 审校 李春喜/蔡美珍/张明钧)

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