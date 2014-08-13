中国欧盟商会对中国反垄断调查表示关切

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月13日 - 中国欧盟商会周三对中国近期的反垄断调查表示关切，称中国使用强硬手段，似乎不公平地针对外企。

中国欧盟商会称，有效执行反垄断法将有助于中国发展“健康的市场经济”，但对调查方式表达了关切。

“调查不能预设结果，被调查企业必须获得完全的辩护权利。令人不安的是，中国欧盟商会认为中国在近期的调查中并未系统地执行这样的做法。”该商会在声明中称。

“中国欧盟商会接到一些行业很多令人警觉的报告，称行政威胁的策略被用于迫使企业在没有全面听证的情况下接受惩罚和改正。”

“要求企业不要挑战调查、不要带律师前往听证会、也不要通知其政府或商会，这些做法与最佳做法背道而驰。”

声明指出，欧洲企业还益发疑惑当局是否偏向针对外企。

“在一些被调查的行业里，本土企业并未因类似的违法行为受到调查。而且，在一些涉及合资企业的案例中，只有外方被调查。”

记者致电中国国家发改委寻求置评，但未获应答。（完）