欧盟执委会称中国化工未对收购先正达的交易做出让步

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透布鲁塞尔/苏黎世10月24日 - 欧盟执委会周一表示，中国国有化学公司中国化工并未就其430亿美元收购瑞士先正达(SYNN.S)的交易做出让步。
中国化工和先正达一周前会晤了欧盟反垄断机构，以期消解对此项并购交易的担忧，这也是中国迄今最大规模的海外并购。
“没有承诺，”欧盟执委会新闻发言人Ricardo Cardoso在一封电子邮件中写道。这意味着欧盟执委会要么无条件批准该项交易，要么就对此项收购发起全面调查，而调查可能会最长持续五个月。
先正达拒绝就此事置评。(完)
(编译 王洋; 审校 张荻)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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