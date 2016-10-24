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国际财经 | 2016年 10月 24日 星期一 16:53 BJT

欧盟执委会称中国化工未对收购先正达的交易做出让步

路透布鲁塞尔/苏黎世10月24日 - 欧盟执委会周一表示，中国国有化学公司中国化工并未就其430亿美元收购瑞士先正达(SYNN.S)的交易做出让步。

中国化工和先正达一周前会晤了欧盟反垄断机构，以期消解对此项并购交易的担忧，这也是中国迄今最大规模的海外并购。

“没有承诺，”欧盟执委会新闻发言人Ricardo Cardoso在一封电子邮件中写道。这意味着欧盟执委会要么无条件批准该项交易，要么就对此项收购发起全面调查，而调查可能会最长持续五个月。

先正达拒绝就此事置评。(完)

(编译 王洋; 审校 张荻)

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