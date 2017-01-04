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国际财经 | 2017年 1月 4日 星期三 08:46 BJT

欧盟对中国化工收购先正达案的审批时间延长至4月12日

路透布鲁塞尔1月3日 - 欧盟反垄断监管机构已把审批中国化工集团拟收购瑞士农药及种子集团先正达(Syngenta)(SYNN.S)的最后期限延长10个工作日，将在4月12日做出裁决。

先正达在声明稿中称，两家公司此前请求延长审批期限，以便有充足时间讨论补救方案。

欧盟执委会去年10月份针对中国化工集团拟以430亿美元收购先正达开展了深度调查，执委会称两家公司尚未能排除有关本案的反垄断疑虑。

欧盟执委会官网显示，最后截止期限在周二已被延长10日。

先正达方面称，“中国化工集团和先正达仍全心致力于这项交易，有信心该交易能够完成。”(完)

(编译 孙国玉；审校 李婷仪)

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