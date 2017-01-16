欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
英国卫报此前报导称，巴尼尔对欧洲议会议员表示，他希望达成一项特别协议来维持欧盟企业对伦敦金融城的准入。巴尼尔发表推文回应称，“在被问及同等待遇时，我说：欧盟需要特别警惕金融稳定风险，而非执着于达成伦敦金融城准入的特别协议。”
欧盟一位发言人称，卫报的报导“未准确反映”巴尼尔上周与欧洲议会议员闭门会议上的讲话。
欧盟官员称，巴尼尔并未提到用“特别协议”来限制英退对英国和欧盟间金融服务贸易的影响，而是强调欧盟不要忽略伦敦的稳定性风险。
**对等待遇**
官员们说，巴尼尔是在回覆有关对等待遇的问题时指出，欧盟管理与非欧盟金融中心往来关系的规定，是取决于这些金融中心与欧盟的业务量，法规的适用程度与业务量是成比例的--所以这么说起来，假如伦敦某家银行倒闭，恐怕有危及欧陆市场的风险。
以美国为例，欧盟已与美国协商条约，研拟“对等承认”银行监管标准，好让欧盟企业能更容易以美国银行业者为往来银行，并且让美国机构在欧盟销售服务。
这类对等协议的适用范围，一直是英国银行业者想继续保持欧盟准入时的一大忧心。其他欧盟政府已表态称，他们欢迎金融机构迁出伦敦，并表示英国经济和其服务业必须为脱欧付出代价，如此一来，才不会引发其他国家选民起而效尤脱欧。(完)
(编译 刘秀红/李婷仪 审校 张荻/高琦)
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