欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险

路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。

英国卫报此前报导称，巴尼尔对欧洲议会议员表示，他希望达成一项特别协议来维持欧盟企业对伦敦金融城的准入。巴尼尔发表推文回应称，“在被问及同等待遇时，我说：欧盟需要特别警惕金融稳定风险，而非执着于达成伦敦金融城准入的特别协议。”

欧盟一位发言人称，卫报的报导“未准确反映”巴尼尔上周与欧洲议会议员闭门会议上的讲话。

欧盟官员称，巴尼尔并未提到用“特别协议”来限制英退对英国和欧盟间金融服务贸易的影响，而是强调欧盟不要忽略伦敦的稳定性风险。

**对等待遇**

官员们说，巴尼尔是在回覆有关对等待遇的问题时指出，欧盟管理与非欧盟金融中心往来关系的规定，是取决于这些金融中心与欧盟的业务量，法规的适用程度与业务量是成比例的--所以这么说起来，假如伦敦某家银行倒闭，恐怕有危及欧陆市场的风险。

以美国为例，欧盟已与美国协商条约，研拟“对等承认”银行监管标准，好让欧盟企业能更容易以美国银行业者为往来银行，并且让美国机构在欧盟销售服务。

这类对等协议的适用范围，一直是英国银行业者想继续保持欧盟准入时的一大忧心。其他欧盟政府已表态称，他们欢迎金融机构迁出伦敦，并表示英国经济和其服务业必须为脱欧付出代价，如此一来，才不会引发其他国家选民起而效尤脱欧。(完)