中国欧盟商会称中国当局反垄断行动或损伤外资在华投资热情

路透北京9月9日 - 中国欧盟商会周二表示，中国严格的竞争政策打击外国投资热情。其在最新报告中，对中国有关部门对跨国企业的一系列调查提出非议。

8月以来，已有四个外国商业游说团体对中国的反垄断行动表示担忧，之前很多人对于直接提出这个问题有所迟疑。位于华盛顿的美国商会(U.S. Chamber of Commerce)周一称，中国的做法可能违反了世界贸易组织(WTO)规则。

外国有各种抱怨，包括担心这是针对外资企业，是不公平的，以及担心中国有关部门使用的强硬策略等。

“最近几起案例的问题是非常不透明，对其意图的猜测众说纷纭，”中国欧盟商会主席Joerg Wuttke称。

“(最近的反垄断案)是否会影响商业投资有待观察，但情绪肯定降温，”Wuttke在公布年度立场报告(annual position paper)的新闻发布会上对记者称。

鉴于欧美企业对中国如火如荼的反垄断调查表示关切，中国总理李克强明确表态反垄断审查并不针对某类企业，以安抚外商对中国近期加大对反垄断审查的忧虑情绪。

中国当局称反垄断法对国内外企业一视同仁，目的是保护消费者。国家发改委称，审查目标也包括国内电信企业，包括中国联通和中国电信，国内金融机构也因反竞争行为被调查。

不过批评人士称，中国企业的罚款通常较低，有些调查没有罚款就撤销，比方说中国联通-中国电信案。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 张明钧)

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