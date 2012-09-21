中国同意与欧盟合作减少碳排放

路透布鲁塞尔9月20日电(记者 Barbara Lewis)---欧盟执委会周四表示，中国缔结了与欧盟通过开发中国排放交易机制等项目合作削减温室气体的协议。中国是世界最大的二氧化碳排放国。

欧盟和中国经常在气候政策问题上出现冲突，中国政府对欧盟提出的所有进出欧盟机场的航班必须通过欧盟排放贸易机制(ETS)缴纳碳排放税表示不满。

同时，双方之间也一直在维持着跌跌撞撞的对话，包括本周在布鲁塞尔举行的中欧峰会。

欧盟执委会在声明中称，欧盟发展事务专员皮耶巴尔格斯(Andris Piebalgs)与中国商务部长陈德铭签署了一份推动“中国向低碳经济和减少温室气体排放”过渡的金融协议。

执委会希望与其他排放机制合作，作为推动其自身ETS的努力之一。碳在欧盟ETS上的价格大幅低於刺激绿色投资的水平。

欧盟气候委员会委员赫泽高(Connie Hedegaard)称，中国的金融协议是进一步向健康的国际碳市场合作方向迈进的重要一步。

“毋庸置疑，当现今的中国也希望利用碳市场实现符合成本效益原则地减排和低碳技术的提升时，该协议具有重要影响。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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