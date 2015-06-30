中国称今日将向联合国提交碳减排承诺

《汇市简讯》美元/日圆盘初挫低后，跌势放缓
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔6月29日 - 李克强在会晤欧盟高层领导人后表示，中国寻求建立一个公平的全球体系以应对气候变化，并将于周二向联合国提交减排承诺。
中国是全球最大的碳排放国。一旦中国在巴黎气候大会前提交了国家自定贡献预案(INDC)，已提交的碳排放承诺将超过全球碳排放量的一半。
李克强在布鲁塞尔表示，中国将努力应对气候变化的问题，中方将在本月底前向联合国气候变化秘书处提交中国的国家自定贡献预案。
欧盟迫切想要避免2009年哥本哈根气候变化大会失败的覆辙，那次峰会失败的部分原因是中国不愿作出具有约束力的承诺。
这一次中国的立场明显不同。中国仍将自己归类为面临挑战的发展中经济体，但支持欧盟遏制碳排放的努力，并承认可持续性发展的必要性。
李克强在布鲁塞尔的会议上表示，欧盟和中国必须加强合作，建立一个公平、合理与双赢的全球气候治理体系。
中国气候变化事务特别代表解振华周一在纽约向联合国的一个高级专家组致辞，称中国是发展中国家，但可持续发展是中国的内在要求。
中国预期将承诺在2030年左右碳排放达到峰值，官员和分析家们称中国很容易可以达成这个目标。
“国家自定贡献预案应被视为下限而非上限，”世界银行气候变化首席经济学家Marianne Fay在布鲁塞尔表示。“中国喜欢承诺时留有余地，然后超额完成。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1