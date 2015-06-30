中国称今日将向联合国提交碳减排承诺

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔6月29日 - 李克强在会晤欧盟高层领导人后表示，中国寻求建立一个公平的全球体系以应对气候变化，并将于周二向联合国提交减排承诺。

中国是全球最大的碳排放国。一旦中国在巴黎气候大会前提交了国家自定贡献预案(INDC)，已提交的碳排放承诺将超过全球碳排放量的一半。

李克强在布鲁塞尔表示，中国将努力应对气候变化的问题，中方将在本月底前向联合国气候变化秘书处提交中国的国家自定贡献预案。

欧盟迫切想要避免2009年哥本哈根气候变化大会失败的覆辙，那次峰会失败的部分原因是中国不愿作出具有约束力的承诺。

这一次中国的立场明显不同。中国仍将自己归类为面临挑战的发展中经济体，但支持欧盟遏制碳排放的努力，并承认可持续性发展的必要性。

李克强在布鲁塞尔的会议上表示，欧盟和中国必须加强合作，建立一个公平、合理与双赢的全球气候治理体系。

中国气候变化事务特别代表解振华周一在纽约向联合国的一个高级专家组致辞，称中国是发展中国家，但可持续发展是中国的内在要求。

中国预期将承诺在2030年左右碳排放达到峰值，官员和分析家们称中国很容易可以达成这个目标。

“国家自定贡献预案应被视为下限而非上限，”世界银行气候变化首席经济学家Marianne Fay在布鲁塞尔表示。“中国喜欢承诺时留有余地，然后超额完成。”（完）