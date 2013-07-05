中欧双方正设法解决光伏产品争端--消息人士

路透布鲁塞尔7月5日 - 知情人士周五称，欧盟和中国正在推进一项协议，以解决双方在中国光伏产品是否倾销欧洲这一问题上的争执，目标是在生产成本之上设定一个最低价格。

“(解决)机制摆在那，”一位了解谈判的人士称。

另外一名消息人士称，协议包括对中国产面板设定一个配额，限额内产品在欧盟的售价不得低于在中国的生产成本。分析师表示2012年的成本约为每瓦0.59美元。

第三位消息人士说，根据该协议，超出配额部分的面板将被征收关税，不过具体征收水准和额度仍在讨论之中。(完)

(编译 王洋/侯向明; 审校 高琦/沈以文)

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