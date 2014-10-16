欧盟与中国将加强合作对抗恐怖主义--欧盟

路透布鲁塞尔10月16日 - 欧盟周二称，中国和欧盟领导人同意加强合作，在中东和非洲打击极端主义和恐怖主义。

中国总理李克强周三晚间在米兰举行的亚欧会议间隙与欧盟委员会主席巴罗佐和欧洲理事会主席范龙佩举行了会谈。

“他们回顾了中东、北非和萨赫勒（非洲地区）的局势，同意加强合作，在这些地区共同应对极端主义和恐怖主义的威胁。”欧盟声明称。

声明还称，欧盟和中国领导人认同依据联合国准则在乌克兰重新建立和平与稳定的重要性。

双方还重申将尽快敲定双边投资协议。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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