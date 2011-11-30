中国官员呼吁欧盟取消对华武器禁运

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透布鲁塞尔11月29日电（记者 Juliane von Reppert-Bismarck）---中国军方官员周二称，欧盟应当取消对华武器禁运，与中国建立更紧密的军事关系，以加强商业关系。
国防大学战略研究所副所长孟祥青称，"军事关系可以加强我们（中国与欧盟）的商业关系，且发展的潜能巨大。"
他说，"我们眼下还没有真正的相互平等对待。许多中国军方人士认为武器禁运并非军事制裁，而是政治制裁。"
欧盟在中国1989年春夏风波之後，开始对中国实施武器禁运。
深陷债务危机的欧洲，希望将中国的外汇储备作为援助其应对危机的可能来源之一。在欧盟和中国政府、商界领袖和专家学者召开的会议上，中方代表建议欧洲改善对华军事关系，增加投资机会。
中国外交部欧洲司参赞华春莹在谈到武器禁运时称，"我们需要消除这一冷战思想。"
她说："我们一直都是保持耐心，甚至还会更加有耐心......但解决这些问题，或许会向建立我们一直呼吁的真正战略信任迈出一小步。"（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。