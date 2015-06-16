中国将携手欧盟共促全球气候协议出炉

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔6月15日 （记者 Robin Emmott/Barbara Lewis） - 据路透看见的一份声明草案，中国本月将与欧盟签署一份共同保证，寻求达成全球气候协议，以解决气候变化这个“人类面临的最大威胁之一”。

欧盟官员们称，中国国务院总理李克强将于6月29日在布鲁塞尔与欧盟领导人举行峰会时签署该声明。欧盟领导人正在寻求加大压力以在今年晚些时候的巴黎气候大会上达成协议。

“欧盟和中国认识到他们在抗击全球气候变化方面的关键作用，全球气候变化是人类面临的最大威胁之一，”峰会声明最终草案写道。

“该挑战的严峻性要求中欧双方一起为了可持续的经济和社会发展等公共利益展开建设性协作，”声明称。

尽管声明以外交口吻写就，但中国愿意签署此文件的事实或能帮助巴黎气候大会顺利召开。

世界主要排放国希望避免重蹈2009年哥本哈根联合国气候变化大会失败的覆辙。2009年联合国气候变化大会试图达成一项全球气候协议，其失败部分是因中国和美国不愿意做出具有约束力的承诺。