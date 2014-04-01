中国对布鲁塞尔展开魅力攻势 拟增强对欧盟影响力

路透布鲁塞尔4月1日(记者 Robin Emmott) -在欧元区危机的高峰时期，一名中国官员曾打趣道，欧洲正沦为游客的“美妙主题公园”。但随着中国重新调整与欧盟的关系，这种看法不再有市场。

中国政府日渐意识到，中国需要对布鲁塞尔拥有强大影响力，中国国家主席习近平本周访问欧盟多个机构就凸显了这点。习近平此行也是中国国家最高领导人首次到访欧盟机构。

习近平此行没有带来商业协议，周一的峰会也没有实质性内容。但欧盟官员表示，这种从对抗到合作的变化可能意味着中欧关系掀开了新篇章。

由于中国和中国企业寻求保护和提升其在欧洲的利益，过去十年中国一直在努力发展中欧关系，习近平此行进一步加强了中国政府开展的外交魅力攻势。

中国一度仅有一个主要面向比利时事务的大使馆，中国大使往往拒绝出席各种午餐会的邀请，更不用说在此类午餐会上发言。

自1月上任以来，中国驻欧盟使团团长杨燕怡大使已经成为鸡尾酒聚会的常客，且常常谈论中欧关系，并分发印有自己手机号码的名片。

中国驻欧盟使团最近几个月还曾举行开放日活动，邀请嘉宾到中国驻欧盟使团做客，让他们体验写毛笔字和打乒乓球。中国外交官们还在中国春节时组织舞狮表演，并在中国向比利时动物园租借大熊猫上发挥重要作用。

杨燕怡近来还在欧洲议会的“总统沙龙”(PresidentSalon)大厅为中国电信设备制造商华为(002502.SZ)做宣传。“总统沙龙”通常只接待来访的各国政要。尽管欧盟认为华为的成功源于欧盟所认为的非法补贴。

杨燕怡对路透表示：“我不妄想我们的关系会一帆风顺。分歧和纠纷是正常的，但我们可以解决。”

**华盛顿、北京和布鲁塞尔**

一年前这种言论还是很罕见的，当时中欧因中国太阳能面板贸易纠纷看似处于贸易战的边缘。这也是两国迄今最大的贸易纷争。

在此次纠纷中，欧盟指责中国试图通过廉价的中国商品占领欧洲市场。该纷争获得友好化解，但此事让中国认识到，欧盟有能力影响中国的利益。

欧盟委员会和欧洲议会不仅为欧盟5亿公民制定政策，也旨在扩大欧洲在全世界的影响力。

一名前美国高官表示：“当涉及到国际监管和决策时，世界上有三个城市举足轻重：华盛顿、北京和布鲁塞尔。”

在欧元区危机最严重阶段，中国官员曾对此有所怀疑，但现在中国政府已经充分认识到这点。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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