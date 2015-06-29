欧盟暂时搁置希腊问题 寻求深化同中国的关系

路透布鲁塞尔6月29日（记者 Robin Emmott/Barbara Lewis） - 欧盟将暂时把对希腊问题的担忧搁置一边，在周一的中欧领导人峰会上寻求深化同中国的关系，以期中国向欧洲基础设施新项目投资，同时支持全球气候协议。

由于中国寻求深化贸易之外的中欧关系以及在国际事务中承担更大的角色，这让欧盟放心地看到一个更加合作的伙伴，同意淡化之前困扰双方关系的紧张局势。

中国商务部副部长王受文在媒体吹风会上称：“双方将通过此次会晤加强在贸易投资政策的磋商和协调，促进中欧贸易投资合作，释放中欧通过改革创新促进增长的积极信号。”中国国务院总理李克强在欧盟总部期间将同欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克举行领导人会晤。

路透本月早些时候率先报导的中国可能承诺向欧洲电信基础设施项目进行大规模投资，为贸易争端和中国人权问题不再在中欧最高层之间造成罅隙的最明确迹象。

外交人士称，李克强可能在峰会期间召开新闻发布会。这凸显了中方基调的转变。

以前中国高官在中欧高级别会议后不愿举行新闻发布会，这曾是引发双方矛盾的源头之一，因为欧盟以其对媒体的开放为傲。

预计中国还可能借着周一的峰会，提高其在环境方面的信誉，承诺与欧盟合作推动达成新的全球气候变化协议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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