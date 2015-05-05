《焦点》中国发起外交攻势，寻求深化中欧关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔/北京5月4日 - 继成功吸引欧洲多国加入中国主导的亚投行后，中国抓住与欧盟建交40周年契机发起外交攻势，以推动中欧关系更上一层楼，并提升中国在国际社会影响力。

欧盟外交与安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼（Federica Mogherini）周二起对中国进行为期两天的访问，访华期间将与中国国务院总理李克强等高层会面。此前，欧洲议会议长舒尔茨曾于3月访问中国，而中欧峰会将于6月在布鲁塞尔举行。

中国在欧盟总部所在地--布鲁塞尔组织一系列外交活动，其中多数活动将在5月和6月展开，包括在欧盟委员会的鸡尾酒会、戏曲表演、中国驻欧盟使团办公楼开放日等活动。

这与中国自与欧盟建交以来的低调风格有天壤之别。1975年5月6日，中国外交部长乔冠华与到访的欧共体委员会副主席索姆斯就中国与欧共体（欧盟的前身）建立正式关系达成一致，这一天成为中国与欧盟建交日。

中国驻欧盟使团团长杨燕怡大使上月应邀出席欧洲议会国际贸易委员会全会中欧经贸关系交流活动时称，中欧以庆祝建交40周年为契机，深化和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。

贸易目前仍是中欧关系的核心，去年中国与欧盟贸易额达到4,670亿欧元。欧盟寻求加强对华关系的努力仍侧重于贸易和投资谈判。

但中国外交人士称，中国希望欧洲国家明白，中国不只是主要的原料购买国或消费品制造国。

中国希望在国际事务中与欧盟深化合作，这引起欧盟共鸣，后者寻求成员国打造更统一、更集中的外交政策。

但欧洲有人士担心，这可能会干扰中欧投资协定的谈判进程。中欧投资协定旨在消除市场壁垒，为未来的贸易协议奠定基础。

“和我们一样，中方希望深化关系，但我们的重心放在正在谈判的中欧投资协定上，而他们还希望磋商他们在国际社会的角色。”一位欧盟高官称。

长期而言，中国看来着眼于重塑全球现有治理机制，向美国及美国主导的国际机构发起挑战。

中国的努力在近期取得明显成效，中国主导的亚投行意外赢得许多欧洲国家的响应，各国纷纷选择加入。

中国现代国际关系研究院副院长冯仲平称，越来越多的欧洲人意识到了中国的崛起，长期以来一直有关于中国崛起的说法，但他们认为现在这可能已成现实。

冯仲平称，中国还希望欧洲支持中国的“一带一路”计划，这将是莫盖里尼访华期间的重要议题之一。

他表示，关于如何在“一带一路”方面加强合作，中国想听取欧洲的想法。（完）