专访：欧中投资协定是支持“一带一路”所急需的--欧盟执委会副主席

路透北京5月15日 - 欧盟执委会副主席卡泰宁周一称，欧盟-中国投资协定是急需的，而这是中国国家主席兑现其让中国经济对全球开放承诺的最简单途径。

习近平周一在“一带一路”高峰论坛的第二日表示，“反对保护主义”对于“一带一路”倡议至关重要。“一带一路”倡议是习近平标志性的对外政策和全球发展计划。

“习近平已多次重申这一信号，这是一个好迹象，我们希望帮他实现。实现他的承诺的最简单途径是加速欧盟-中国投资协定谈判，”卡泰宁向路透表示。卡泰宁是参加此次论坛的欧盟代表团的团长。

欧中投资协定对于提振两地商业联系而言是“急需的”，卡泰宁在论坛间隙接受采访时说。

中国和欧盟定于6月初在布鲁塞尔举行峰会。届时，目前正在谈判的全面投资协定(Comprehensive Agreement on Investment，CAI)将是焦点。

卡泰宁称，更多的欧洲人要求中国对欧洲企业开放市场，正如欧洲市场对中国投资开放那样。

“欧洲人只是要求得到互惠，没有别的，”卡泰宁说。

“现在必须有所改变。而且，考虑到习近平主席所说的，虽然政治意愿已经这么直接地表达了好几次，如果(中欧)峰会没有达到期望，将不会令人那么振奋，”他说。

卡泰宁说，欧洲希望从投资谈判中看到“具体、可以衡量的结果”，并称如果北京能表现出足够强的政治意愿，提供市场准入，他可以想象在一年内能取得“成果”。

虽然中国承诺取消市场壁垒，但却受到外国商业团体和政府愈发激烈的批评。他们说中国对于解决有利于中资公司的对外歧视性政策做的太少。(完)