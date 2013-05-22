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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 09:00 BJT

《独家新闻》欧盟称会考虑与中国签订自由贸易协议，但中方需先开放市场

中国在去年中欧峰会提议加深双方在多个领域的联系，而这份战略文件就是欧盟的回应。今年预计在秋天召开的中欧峰会可能会就这份草案文件达成共识。

该文件显示，“如果达成上述积极的投资协议，将发出强烈信号，表明了通过有效途径来加深双方关系的意愿和能力。”

**法意两国表示担忧**

但据欧盟消息人士和文件显示，仅仅是与中国签订FTA协定的建议，就已经引起法国和意大利等欧盟成员的担忧。法国和意大利在上周欧盟贸易专家会议上，带头反对这份战略提议。

德国和其它成员国表示，欧盟应该寻求先与中国签署一项伙伴关系与合作协定(PCA)，随后再考虑FTA协议。欧盟2007年启动PCA谈判，但谈判仍然处于僵局。

布鲁塞尔智库ECIPE的Fredrik Erixon表示，PCA涉及的目标广泛，导致谈判进展不利。

另一份欧盟文件也响应了这种说法，称谈判“陷入僵局，因为双方的期望值不同，未来很难取得进展。”

中欧战略提案草案提出了多个合作领域，从环境到金融服务。

布鲁塞尔希望欧洲绿色科技企业能为中国城市现代化提供帮助，并与中国在非洲开展合作，“重点放在原材料和大宗商品上”。

欧盟还希望在2014年前与中国就出口信贷监管达成协议，也呼吁中国进一步对欧盟银行业开放。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵/张涛)
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