《独家新闻》欧盟称会考虑与中国签订自由贸易协议，但中方需先开放市场

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
中国在去年中欧峰会提议加深双方在多个领域的联系，而这份战略文件就是欧盟的回应。今年预计在秋天召开的中欧峰会可能会就这份草案文件达成共识。
该文件显示，“如果达成上述积极的投资协议，将发出强烈信号，表明了通过有效途径来加深双方关系的意愿和能力。”
**法意两国表示担忧**
但据欧盟消息人士和文件显示，仅仅是与中国签订FTA协定的建议，就已经引起法国和意大利等欧盟成员的担忧。法国和意大利在上周欧盟贸易专家会议上，带头反对这份战略提议。
德国和其它成员国表示，欧盟应该寻求先与中国签署一项伙伴关系与合作协定(PCA)，随后再考虑FTA协议。欧盟2007年启动PCA谈判，但谈判仍然处于僵局。
布鲁塞尔智库ECIPE的Fredrik Erixon表示，PCA涉及的目标广泛，导致谈判进展不利。
另一份欧盟文件也响应了这种说法，称谈判“陷入僵局，因为双方的期望值不同，未来很难取得进展。”
中欧战略提案草案提出了多个合作领域，从环境到金融服务。
布鲁塞尔希望欧洲绿色科技企业能为中国城市现代化提供帮助，并与中国在非洲开展合作，“重点放在原材料和大宗商品上”。
欧盟还希望在2014年前与中国就出口信贷监管达成协议，也呼吁中国进一步对欧盟银行业开放。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵/张涛)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币