欧盟或反击中美日政府采购限制外企

* 欧盟对市场准入问题趋於强硬,料使贸易紧张情势升级

* 布鲁塞尔准备反击美国、日本和中国

* 欧盟可能限制外企参与政府项目

路透布鲁塞尔3月21日电---欧盟执委会周三表示,若欧洲企业继续难以在海外公共招标中胜出,欧盟可能限制非欧盟企业竞标政府合约.这可能使贸易紧张局势严重升级.

欧洲软件企业尤其在抱怨,在中国政府合约招标中被排挤,而欧盟执委会亦担心美国立法偏向本土企业.

为了反击主要经济竞争者在其看来的不公平竞争行为,欧盟负责内部市场和贸易政策的执委提出了建议,可能导致政府采购发生重大转变.政府采购涵盖从公路建设到数据网络运营的广泛领域.

此类合约在全球都属於利润最高的业务.据欧盟数据,全球每年政府采购价值远高於5,000亿欧元(6,610亿美元).

欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)表示:"欧盟不应再天真下去,应该把目标放在全球贸易的公平与互惠上面."巴尼尔和贸易执委Karel de Gucht联手起草这项提案.

根据提案,如有证据显示欧洲企业一贯受到海外政府的漠视,那麽欧洲政府当局可在价值逾500万欧元以上的欧盟合同中,排除海外企业竞标.

但这项草案已经引来欧盟内外的尖锐批评.德国、瑞典及英国均称,此举更像是封闭市场而非开放市场,而且会在预算已经吃紧的时候增加成本.

本提案必须获得多数欧盟成员国以及欧洲议会中多数成员的同意,才能立法生效.

一位中国官员说,欧盟执委会此项计划不太可能说服中国政府接受更多欧洲制造商投标.

"欧盟的新条约……不会对中企竞标欧盟合同产生立即的影响,也无法像他们想的那样,让中国在政府采购计划方面有所退让,"商务部官员索必成对中国日报说.(完)

--编译 王丽鑫/李婷仪;审校 徐文焰/郑茵

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