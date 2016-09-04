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中国财经 | 2016年 9月 4日 星期日 13:46 BJT

欧盟执委会主席容克称中国解决产能过剩问题至为重要

路透杭州9月4日 - 欧盟执委会主席容克周日表示，中国设计一套机制来解决工业产能过剩问题至为重要，称欧洲钢铁业近几年来损失众多就业机会的情形“令人难以接受”。

容克在G20峰会的一场记者会上表示，若英国打算取得欧盟共同市场准入资格，需要尊重欧盟市场的规定。

他补充称，国家当局不能只给某些企业税赋优惠，而不给别的企业。(完)

(编译 张明钧; 审校 白云)

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