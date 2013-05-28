欧盟称光伏面板课税计划不会屈服于中方压力

波士顿联储总裁罗森格伦称美国今年应当再升息三次
路透波士顿3月29日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三表示，鉴于经济的强健程度，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年应当再升息三次。
路透布鲁塞尔5月28日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周二表示，他不会屈服于中国向欧洲国家施加的压力，放弃向中国太阳能面板课税的计划，他称中国方面的动作是“浪费时间”。
“(中方)他们向成员国施压也影响不了我，”卡瑞德古特向欧洲议会贸易委员会表示。
“我不在乎对象是不是....全球最大、人口最多的国家。对我而言没有差别。因此他们可以试图向成员国施压，但对我而言，他们这样做将是浪费时间，”卡瑞德古特称。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)
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路透法兰克福3月29日 - 美联储最一贯支持低利率的官员之一--芝加哥联储总裁埃文斯周三表示，他与大多数同僚的看法一致，支持今年进一步升息，理由是考虑到美联储在实现充分就业和稳定通胀这两个目标方面所取得的进展。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。