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国际财经 | 2013年 5月 28日 星期二 19:07 BJT

欧盟称光伏面板课税计划不会屈服于中方压力

路透布鲁塞尔5月28日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周二表示，他不会屈服于中国向欧洲国家施加的压力，放弃向中国太阳能面板课税的计划，他称中国方面的动作是“浪费时间”。

“(中方)他们向成员国施压也影响不了我，”卡瑞德古特向欧洲议会贸易委员会表示。

“我不在乎对象是不是....全球最大、人口最多的国家。对我而言没有差别。因此他们可以试图向成员国施压，但对我而言，他们这样做将是浪费时间，”卡瑞德古特称。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)

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