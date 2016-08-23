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中国财经 | 2016年 8月 23日 星期二 15:32 BJT

欧盟对三家中国太阳能电池板出口商重又征收反倾销关税

路透布鲁塞尔8月23日 - 欧盟执委会周二对三家中国太阳能模组和电池出口商重新征收反倾销关税，称三家公司违背了与欧盟执委会达成协议的条款。三家公司之前同意不以低于最低价出口相关产品。

包括宁波欧圣达光电有限公司、启鑫新能源科技有限公司和山东力诺光伏高科技有限公司在内的中国出口商，在2013年对欧盟执委会做出了价格承诺。

欧盟执委会在官方公报上发布的裁定称，执委会认为，这三家公司违背了上述承诺的条款，因而将对它们出口的产品自动征收反倾销关税。(完)

(编译 汪红英；审校 孙茉莉)

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