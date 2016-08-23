欧盟对三家中国太阳能电池板出口商重又征收反倾销关税

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透布鲁塞尔8月23日 - 欧盟执委会周二对三家中国太阳能模组和电池出口商重新征收反倾销关税，称三家公司违背了与欧盟执委会达成协议的条款。三家公司之前同意不以低于最低价出口相关产品。
包括宁波欧圣达光电有限公司、启鑫新能源科技有限公司和山东力诺光伏高科技有限公司在内的中国出口商，在2013年对欧盟执委会做出了价格承诺。
欧盟执委会在官方公报上发布的裁定称，执委会认为，这三家公司违背了上述承诺的条款，因而将对它们出口的产品自动征收反倾销关税。(完)
(编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。