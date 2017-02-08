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国际财经 | 2017年 2月 8日 星期三 08:53 BJT

欧盟提议对中国太阳能面板课税展延18个月 原提议24个月

路透布鲁塞尔2月7日 - 根据路透所见到的一份文件，欧盟执委会对于中国太阳能(光伏)面板课征反倾销税的提案有所软化。

监督欧盟贸易政策的欧盟执委会建议，将展延反倾销税措施由原本的24个月限缩为18个月，并且明确表示这是最后一次展延；这项反倾销税是自2013年开征。

一名消息人士称，这项提案将在周三提交欧盟28国执委会成员会议中批准。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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