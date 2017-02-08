欧盟提议缩短对中国太阳能面板反倾销税延长期--文件（更新版）

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路透布鲁塞尔2月7日 - 路透看到的一份文件显示，欧盟执委会对于延长对中国太阳能面板课征反倾销税的提案有所软化。此前多数欧盟国家反对延长征税，希望降低进口价格。

负责制定欧盟贸易政策的欧盟执委会提出四个方案选项，建议把延长征收反倾销税的时间限制在18个月，而非最初提议的24个月，同时明确表示，这一阶段象征2013年以来实施的反倾销税最终逐步取消。

消息人士称，该项议题将提交欧盟28名执委周三举行的会议讨论。一名执委会消息人士指出，与会执委可能会收到一份更开放的文件，其中将列出多个选项，但不会特别推荐某个选项。

欧盟执委会必须在欧盟制造业者与那些从低廉的进口物价中获益的企业之间达成微妙的平衡，同时也要考虑到中国政府的反应。在对抗贸易保护主义方面，中国可能成为欧盟的盟友。

但工会组织industriAll Europe的秘书长Luc Triangle表达了他的担忧。

“违背欧盟执委会自身的评估而屈从于中国，将给其他行业树立一个非常糟糕的先例，”他说。

由于欧盟指控中国太阳能面板出口商实施倾销，欧盟和中国在2013年差点爆发贸易战。

为了避免贸易战，两方同意允许一定量的面板进口免关税，最低价格为0.56欧元/瓦特，对于协议之外的面板进口实施至多64.9%的反倾销关税以及最高11.5%的反补贴税。

大多数欧盟国家上月反对欧盟执委会提出的将反倾销关税再延长两年的初步计划。这让执委会面临软化立场的压力。

但欧盟许多国家政府支持另一项把反补贴关税延长两年的计划。根据新提议，这项关税也将仅延长18个月。

欧盟执委会还建议将太阳能面板的最低售价降至0.46欧元/瓦特。在新的提议中，这一最低售价可能稳步下调。

欧洲太阳能面板生产商团体EU ProSun称，此前采取的措施使欧洲光伏行业得以进行投资并复苏，该团体对上述文件的建议予以谴责。

“这向中国发出了明确的信号，即18个月后他们就可以接管欧洲光伏行业了，”EU ProSun的主席Milan Nitzschke说。

但代表反对关税的欧洲光伏企业的SolarPower Europe表示，大多数业者希望取消贸易壁垒，这些壁垒将阻碍欧洲太阳能发电行业的发展。

此案将在3月3日做出裁定。(完)