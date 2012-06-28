欧美日要求WTO成立稀土问题专家组

路透布鲁塞尔6月27日电（记者 Sebastian Moffett）---欧盟、美国和日本周三要求世界贸易组织（WTO）启动争端解决机制并成立专家组，因此前未能通过谈判解决与中国在限制稀土矿产出口问题上的争端。

“中国限制稀土和其他产品的出口违反其对WTO的承诺，继续严重扭曲全球市场，不利於我们的企业。除了起诉我们别无选择，对此我们感到遗憾。”欧盟贸易执委卡瑞德古特（Karel De Gucht）在声明中称。

欧盟、美国和日本3月向WTO提出申诉，4月开展谈判试图找到解决方案。卡瑞德古特指出，中国方面的反应不足。

“我们与中国进行了沟通，但是没有取得任何成果。下一步是要求WTO成立专家组，我们已经这麽做了。”

争端涉及17种稀土金属和钨钼。“这些材料是美国制造业的关键原材料，涉及的产品包括混合动力车电池、风机、节能照明、钢铁、先进的电子产品、汽车和石化。”美国贸易代表柯克（Ron Kirk）在声明中写道。

3月，中国指责申诉不公平，因中国控制全球稀土产量90%的原因是美国等国家出於污染考虑，很长时间以前就关闭了稀土冶炼厂。

中国政府还表示，控制稀土出口的目的是治理环境问题和保护不可再生资源的供应。冶炼稀土需要使用大量酸，并将产生低水平辐射性废物。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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