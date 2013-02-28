路透精英汇：中国需6月7日前与欧盟协议太阳能板等争议

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透布鲁塞尔2月27日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周三表示,中国必须在6月7日之前与欧盟就太阳能板及手机网络政府补贴案达成协议,否则可能遭到惩罚性措施.
在一场以欧元区未来为主题的路透峰会上,卡瑞德古特表示,中方已经向欧盟表达,针对这两个指控中国非法补贴的案子,中国希望协商出和平对策,解决欧盟方面的疑虑.
在德国Solar WorldSWVG.DE提出控告后,针对中国政府扶持太阳能板厂商的影响,卡瑞德古特正在准备一份报告.
如果欧盟执委会认定中国太阳能板受惠于政府补助,能够以低于成本的价格出售,并排挤欧盟业者,则可能课征惩罚性进口关税.
"初步关税决定必须在6月7日之前做出,年底之前将有最后决定.这就确定了(谈判的)时间框架,"卡瑞德古特向路透表示,"这也决定了手机网络的时间框架."
"是中方要求协商可能的和平对策.双方已经接洽,我们已经派员前往北京,中方人员也来到布鲁塞尔,"他称.
手机网络的案子进展较慢,但在政治及经济层面的影响可能大很多.
欧盟正在搜集证据,可能指控中国网络设备商华为及中兴通讯(000063.SZ)涉嫌获得政府补贴,但目前尚未接到欧洲业者正式申诉.
卡瑞德古特表示,即使没有任何欧洲业者出面提告,欧盟执委会有权自行发起调查.(完)
(编译 蔡美珍; 审校 程琳)
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
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