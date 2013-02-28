路透精英汇：中国需6月7日前与欧盟协议太阳能板等争议

路透布鲁塞尔2月27日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周三表示,中国必须在6月7日之前与欧盟就太阳能板及手机网络政府补贴案达成协议,否则可能遭到惩罚性措施.

在一场以欧元区未来为主题的路透峰会上,卡瑞德古特表示,中方已经向欧盟表达,针对这两个指控中国非法补贴的案子,中国希望协商出和平对策,解决欧盟方面的疑虑.

在德国Solar WorldSWVG.DE提出控告后,针对中国政府扶持太阳能板厂商的影响,卡瑞德古特正在准备一份报告.

如果欧盟执委会认定中国太阳能板受惠于政府补助,能够以低于成本的价格出售,并排挤欧盟业者,则可能课征惩罚性进口关税.

"初步关税决定必须在6月7日之前做出,年底之前将有最后决定.这就确定了(谈判的)时间框架,"卡瑞德古特向路透表示,"这也决定了手机网络的时间框架."

"是中方要求协商可能的和平对策.双方已经接洽,我们已经派员前往北京,中方人员也来到布鲁塞尔,"他称.

手机网络的案子进展较慢,但在政治及经济层面的影响可能大很多.

欧盟正在搜集证据,可能指控中国网络设备商华为及中兴通讯(000063.SZ)涉嫌获得政府补贴,但目前尚未接到欧洲业者正式申诉.

卡瑞德古特表示,即使没有任何欧洲业者出面提告,欧盟执委会有权自行发起调查.(完)