《独家新闻》欧盟调查在与中国光伏面板争端中使用的数据是否可靠

然执委会7月2日致信Europressedienst，安排在7月15-16日对其办公室进行“现场核实”，目的是“检查其提供的宏观经济数据”。

知情人士称，执委会按原定计划进行了检查。实施检查的三名官员中，有一名向路透证实调查正在进行当中，但拒绝提供细节。

在路透看到的执委会信函中，Europressedienst被要求准备好所有原始文件，做好熬夜工作的准备，并准备好提交所有错误并解释为何出错。

“核查的目的是检查贵公司在2013年4月23日提供的宏观经济数据、在2013年5月6日递交的相关统计方法以及所有其它有关的信息，”执委会在写给Europressedienst的信中表示。

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周六解决了光伏面板争端，与中国达成协议，定下中国出口至欧洲的光伏面板最低售价。去年中国出口到欧洲的光伏面板规模达210亿欧元(270亿美元)。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛/李爽/张荻)