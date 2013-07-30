《独家新闻》欧盟调查在与中国光伏面板争端中使用的数据是否可靠

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
然执委会7月2日致信Europressedienst，安排在7月15-16日对其办公室进行“现场核实”，目的是“检查其提供的宏观经济数据”。
知情人士称，执委会按原定计划进行了检查。实施检查的三名官员中，有一名向路透证实调查正在进行当中，但拒绝提供细节。
在路透看到的执委会信函中，Europressedienst被要求准备好所有原始文件，做好熬夜工作的准备，并准备好提交所有错误并解释为何出错。
“核查的目的是检查贵公司在2013年4月23日提供的宏观经济数据、在2013年5月6日递交的相关统计方法以及所有其它有关的信息，”执委会在写给Europressedienst的信中表示。
欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周六解决了光伏面板争端，与中国达成协议，定下中国出口至欧洲的光伏面板最低售价。去年中国出口到欧洲的光伏面板规模达210亿欧元(270亿美元)。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛/李爽/张荻)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。