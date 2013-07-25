中欧能否达成光伏协议关键在价格--消息

* 中国需在8月6日前达成协议，否则欧盟将征收高额关税

* 谈判代表接近就最低售价达成一致

* 出口量上限以及关税期限仍存在争议

路透布鲁塞尔7月24日 - 中国和欧洲消息人士周三透露，北京的谈判代表已与欧盟就一项协议的关键内容达成一致，仍然有可能避免欧盟计划下月对中国太阳能面板实施的惩罚性关税。

这是欧盟和中国之间最大的贸易争端，已导致中国威胁对欧洲葡萄酒征收关税，并有可能引发贸易战，或给有意在中国扩大经营的欧洲企业制造障碍。

欧盟执委会表示，中国正在以低于生产成本的价格向欧洲出口数百亿欧元的廉价太阳能面板。欧盟已对其征收低关税，双方若无法达成协议，8月6日关税将大幅上调。

经过六周的谈判，谈判代表接近就中国太阳能面板在欧盟28国的最低售价以及年度配额达成一致。

“中国谈判代表周一晚离开布鲁塞尔返回北京，只有一些数字还没敲定，”一位了解谈判情况的中国知情人士称。该人士要求不具名。

预计谈判代表不会再回到布鲁塞尔，最后的磋商正在最高政治层面通过电话进行，谈判双方主要是欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)和中国商务部部长高虎城。

欧盟谈判代表已向中方表示，如果达成协议，欧盟在8月6日前需要有两周时间来实施，意味着7月23日是达成协议以避免47.6%关税生效的最后一天。

然而，欧盟外交官称还有时间，可以避免中国对欧洲的太阳能产品出口受到破坏性冲击，因为中国生产商可以暂时冻结进口直至达成协议。中国太阳能产业在欧洲销售额达到210亿欧元。

欧盟执委会拒绝评论细节，但欧盟贸易发言人John Clancy表示，“磋商正在最高层面进行，双方都想找到友好的解决方案。”

中国赴欧盟代表团拒绝置评。

中国和欧洲的消息人士称，关于中国光伏模组在欧洲市场的最低价格，双方立场接近每瓦0.55欧元。根据光伏价格指数pvXchange，这一价格接近去年11月以来中国光伏模组的平均价位。

6月德国太阳能面板在国际现货市场上的平均价格为每瓦0.77欧元。

根据欧盟执委会，中国曾一度以每瓦0.38欧元的低价销售。设定0.55欧元的最低价格，将意味着中国光伏模组的价格不能再下降。自2010年1月以来，中国光伏模组的价格几乎逐月下降。

通常情况下，欧洲反倾销关税的期限最长为五年，但中国希望在明年年底到期。之前欧盟提议把2015年年底作为到期日。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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