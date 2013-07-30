独家：欧盟调查在与中国光伏面板争端中使用的数据是否可靠

2012年7月26日在安徽拍到的一家光伏工厂的工作场景。 REUTERS/Stringer

* 欧盟执委会调查在光伏面板争端中提供数据的公司

* 该公司提供的数据是执委会反倾销调查的基础

* 一些欧盟光伏面板安装商称数据提供者并不可靠

路透布鲁塞尔7月29日 - 路透看到的一封信函显示，欧盟正在调查德国公司Europressedienst，因有面板安装商称欧盟在与中国光伏面板的争端中被其提供错误的数据误导了。

德国咨询公司Europressedienst提供的数据，帮助欧盟在指控中国企业以低于成本的价格向欧洲倾销光伏面板一事上立案。而上周末这一争端已得到解决，中欧双方在限制中国进口和避免加征关税的问题上达成了协议。

Europressedienst的数据遭到从事太阳能系统安装的欧盟企业的质疑，他们认为这些数据可能被用来夸大了欧盟光伏面板的产能。

这些面板安装业者受益于中国的廉价进口产品，因此在贸易争端中与指控中国倾销的欧洲面板生产商存在分歧。对面板生产商而言，重点在于显示欧洲有能力满足需求。

欧洲执委会力图处理与中国的紧张关系，但任何有关其处理本案的问号都可能损及执委会的立场。多数欧盟成员国反对对中国光伏面板课征进口关税。

中国否认倾销。其他包括欧盟红酒在内，欧盟与中国之间仍有待解决的贸易争端。

路透曾见过一封在7月2日致函讯息公司Europressedienst的信，在信中欧盟执委会首度自行对该公司展开调查，准备再度审查该公司所提供的光伏市场数据。

面板安装业者说Europressedienst提供给执委会的数据，在更早之前已被欧洲光伏制造商用来指控中国对手倾销。

他们还说Europressedienst以前曾为德国光伏面板大厂SolarWorld SWVG.DE以及行业游说团体EU ProSun工作，暗示这种关系可能有利益冲突。

Europressedienst对此不愿置评。

“很遗憾的是，我们身为欧盟执委会顾问有特殊的工作要求，我们无法对媒体做任何置评，”该公司在电邮中表示，其拒绝更进一步说明，并将问题抛给执委会。

EU ProSun主席兼SolarWorld和副主席Milan Nitzschke周一证实，EU ProSun在去年初次向执委会控诉中国倾销时的确使用了Europressedienst的数据，但他否认和这家调研公司联手夸大欧盟光伏产能的规模。

他还证实，SolarWorld确曾聘请过Europressedienst的主管来协助行销及文宣项目，但他表示并未花钱请此人制作数据或者参与该项反倾销案。

欧盟执委会周一否认Europressedienst所提供的数据对光伏面板案结果产生影响，并表示核查顾问机构所提供的数据是正常标准程序。执委会还说，本案主要细节均根据执委会本身掌握的数据得出。

**太阳能需求**

数据争议的关键在于，Europressedienst的数据是否夸大了欧盟满足自身太阳能面板需求的能力。那些希望说明没必要从中国进口的人可能会利用这种高估。

在欧盟执委会6月4日的裁决中，Europressedienst作为数据来源被引述了23次。裁决认定中国出口商倾销，并要求加以惩罚。

欧盟执委会发言人周一表示，执委会仅在一般数据方面依赖Europressedienst，比如欧洲的整体太阳能面板销量、产量以及雇员数量，这些均不会影响其对该案的裁决。

该发言人称，对于更详细的数据，比如行业销售价格、生产成本和利润，执委会使用的数据来自于他们自己向太阳能公司发放的调查问卷。

然执委会7月2日致信Europressedienst，安排在7月15-16日对其办公室进行“现场核实”，目的是“检查其提供的宏观经济数据”。

知情人士称，执委会按原定计划进行了检查。实施检查的三名官员中，有一名向路透证实调查正在进行当中，但拒绝提供细节。

在路透看到的执委会信函中，Europressedienst被要求准备好所有原始文件，做好熬夜工作的准备，并准备好提交所有错误并解释为何出错。

“核查的目的是检查贵公司在2013年4月23日提供的宏观经济数据、在2013年5月6日递交的相关统计方法以及所有其它有关的信息，”执委会在写给Europressedienst的信中表示。

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周六解决了光伏面板争端，与中国达成协议，定下中国出口至欧洲的光伏面板最低售价。去年中国出口到欧洲的光伏面板规模达210亿欧元(270亿美元)。(完)