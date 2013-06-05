《中欧贸易焦点》欧盟给中国两个月的时间来化解太阳能面板争端

据欧盟执委会，中国企业在欧洲太阳能面板市场的份额，从几年前的接近零发展到现在的80%以上，而中国太阳能面板产量是全球需求的1.5倍。

美国2012年对中国太阳能面板征税制裁，但与欧盟征税不同，因为不适用于生产太阳能面板采用的晶片。

在德国SolarWorld 提起诉讼后，欧盟执委会还对指控的中国太阳能领域补贴问题进行了相关调查。SolarWorld牵头挑起中欧太阳能贸易之争。

欧洲太阳能市场在全球来说规模最大，由英利绿色能源控股 、尚德电力 、天合光能(Trina Solar)和Canadian Solar 主导。(完) (编译 兰秀娟/郑茵/李爽 审校 张荻/王丽鑫)