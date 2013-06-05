《中欧贸易焦点》欧盟给中国两个月的时间来化解太阳能面板争端

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
据欧盟执委会，中国企业在欧洲太阳能面板市场的份额，从几年前的接近零发展到现在的80%以上，而中国太阳能面板产量是全球需求的1.5倍。
美国2012年对中国太阳能面板征税制裁，但与欧盟征税不同，因为不适用于生产太阳能面板采用的晶片。
在德国SolarWorld 提起诉讼后，欧盟执委会还对指控的中国太阳能领域补贴问题进行了相关调查。SolarWorld牵头挑起中欧太阳能贸易之争。
欧洲太阳能市场在全球来说规模最大，由英利绿色能源控股 、尚德电力 、天合光能(Trina Solar)和Canadian Solar 主导。(完) (编译 兰秀娟/郑茵/李爽 审校 张荻/王丽鑫)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。