中欧贸易: 欧盟将要求中国太阳能面板注册,朝征税迈近一步--消息

路透布鲁塞尔2月20日 - 欧盟外交人士称,欧盟成员国已批准欧盟执委会提出的中国太阳能面板注册计划,向着对中国产太阳能面板征收关税迈出了新的一步.目前这一进口市场规模为210亿欧元(280.8亿美元).

这一太阳能面板进口市场是欧盟执委会应对过的最大贸易领域之一.政界人士曾警告称,欧盟与其第二大贸易伙伴中国之间的紧张关系可能演变为贸易战.

该消息人士称,欧盟成员国代表在周三例行会议上批准了面板注册提议.

根据该计划,若发现中国对欧盟的太阳能面板售价低于生产成本,欧盟可对中国及其企业征收追溯性关税.

上述匿名外交界消息人士没有说明合适开始注册.

欧盟执委会去年9月开始调查中国太阳能面板倾销案,11月开始调查中国对其面板生产商非法补贴案.

这两项调查均源于欧洲太阳能企业的申诉.

欧盟执委会数据显示,2011年,中国企业向欧盟出口了大约210亿欧元太阳能面板及零部件,约占中国此类产品出口总额的60%,在中国对欧盟出口总额中占7%左右.

欧洲太阳能面板安装企业周二称,若对中国产面板征收60%的关税,则三年内将失去最高24.2万个就业岗位.