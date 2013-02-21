中欧贸易: 欧盟将要求中国太阳能面板注册,朝征税迈近一步--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透布鲁塞尔2月20日 - 欧盟外交人士称,欧盟成员国已批准欧盟执委会提出的中国太阳能面板注册计划,向着对中国产太阳能面板征收关税迈出了新的一步.目前这一进口市场规模为210亿欧元(280.8亿美元).
这一太阳能面板进口市场是欧盟执委会应对过的最大贸易领域之一.政界人士曾警告称,欧盟与其第二大贸易伙伴中国之间的紧张关系可能演变为贸易战.
该消息人士称,欧盟成员国代表在周三例行会议上批准了面板注册提议.
根据该计划,若发现中国对欧盟的太阳能面板售价低于生产成本,欧盟可对中国及其企业征收追溯性关税.
上述匿名外交界消息人士没有说明合适开始注册.
欧盟执委会去年9月开始调查中国太阳能面板倾销案,11月开始调查中国对其面板生产商非法补贴案.
这两项调查均源于欧洲太阳能企业的申诉.
欧盟执委会数据显示,2011年,中国企业向欧盟出口了大约210亿欧元太阳能面板及零部件,约占中国此类产品出口总额的60%,在中国对欧盟出口总额中占7%左右.
欧洲太阳能面板安装企业周二称,若对中国产面板征收60%的关税,则三年内将失去最高24.2万个就业岗位.
尽管依据法律,欧盟执委会要求受到贸易调查的产品进行注册并不需要成员国批准,但从成员国批准与否,可以判断出最终征收关税会否得到支持.(完) (编译 程琳; 审校 丁琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。