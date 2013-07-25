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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 09:29 BJT

中欧贸易：最后期限临近，能否达成光伏协议关键在价格--消息

中国和欧洲的消息人士称，关于中国光伏模组在欧洲市场的最低价格，双方立场接近每瓦0.55欧元。根据光伏价格指数pvXchange，这一价格接近去年11月以来中国光伏模组的平均价位。

6月德国太阳能面板在国际现货市场上的平均价格为每瓦0.77欧元。

根据欧盟执委会，中国曾一度以每瓦0.38欧元的低价销售。设定0.55欧元的最低价格，将意味着中国光伏模组的价格不能再下降。自2010年1月以来，中国光伏模组的价格几乎逐月下降。

通常情况下，欧洲反倾销关税的期限最长为五年，但中国希望在明年年底到期。之前欧盟提议把2015年年底作为到期日。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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