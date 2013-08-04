中欧贸易：欧盟签署协议解决对华太阳能争端，协议8月6日升效

标题新闻：韩国法院称批准逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠
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路透布鲁塞尔8月2日 - 在得到了几乎所有成员国的支持后，欧盟官员周五签署了一份协议，解决与中国的太阳能面板争端。这是中国与欧盟间迄今为止最大的贸易争端。
协议将于8月6日升效。接受协议条款的中国企业将不必缴纳欧盟原计划征收的相关关税。
欧盟执委会自一份声明中称，协议几乎获得所有成员国一致支持，但拒绝说明可能投有弃权票的详细情况。
“我们不能详细说明，绝大多数成员国都投下赞成票。没有成员国反对，”执委会发言人表示。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)
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路透伦敦3月30日 - 期铝周四攀升至27个月高位，期铜也触及四周高 位，因在最大金属消费国中国发布最新经济数据前，投机商恢复买盘。 “正好大约是上海期货交易所晚间交易时段进行时出现的升势，所以 这可能是一些中国投资人考虑到隔夜有数据出炉，”一交易员表示，“也 可能是一些投资人在月底和季末轧平账面。” 投资人在等待周五和周六中国公布制造业和采购经理人指数(PMI)数 据。 Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，中国1月和2 月的经济数据多数强劲，但庆祝农历新年的因素可能扭曲了部分数据。 “3月数据将是今年第一个可以根据外观判断的数据。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.6%，报每吨1,972美 元，此前触及1,981美元，为2014年12月来最高。 三个月期铜 收高0.8%，报每吨5,955美元，盘中触及3月2日来 最高的5,985美元。 全球最大铜生产国智利2月铜产量减少16
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