欧盟称证据表明中国政府向太阳能企业提供非法补贴--消息

领展拟斥资40.6亿元人民币收购广州一购物商场项目
路透香港4月10日 - 以市值计亚洲最大房地产基金--领展房地产投资信托基金宣布，将以约40.6亿元人民币的初步代价，收购一项位于广州的购物商场项目，为公司在内地的第三项投资物业。
路透布鲁塞尔8月27日 - 熟悉内情的消息人士周二表示，欧盟已警告中国政府，其手中有证据表明中国太阳能企业获得了非法补贴；不过欧盟方面称暂时不会采取行动。此前双方就平息争端达成了协议。
欧洲企业指责中国企业获得了不公平的政府帮助，令后者去年得以在欧洲市场以低于成本价倾销了约210亿欧元(280亿美元)的太阳能面板，将欧洲企业挤出了市场。
太阳能争议是中欧间迄今为止最大的贸易争端，几乎引发涉及葡萄酒和钢材等领域的更广泛的贸易战。后来布鲁塞尔和北京在7月底就中国出口欧盟的太阳能面板最低价格达成协议，缓和了紧张关系。
不过消息人士对路透称，欧盟执委会对中国太阳能行业为期九个月的调查发现，中国政府违反了世界贸易组织(WTO)的规定，向本国企业提供了低息贷款、廉价土地、免息信用额度和税收优惠。
“有明显证据表明，在银行确定对太阳能企业融资条件的过程中，(中国)政府的政策影响到了银行的决策，”一位消息人士表示。他不愿具名，因为调查结果尚未公开。
另一位消息人士称，中国政府以及中欧太阳能业者已经收到了调查结果。
根据欧盟法律，在中欧双方就最低价格达成协议后，欧盟执委会不能向中国太阳能出口商实施进一步制裁；不过其调查结果可能影响到德国和英国等倡导自由贸易的欧盟国家，他们反对限制中国商品进口。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
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